Valentina Rapisarda, ex fidanzata Andrea Cerioli/ Da Uomini e donne, all’anoressia, alla rinascita

Valentina Rapisarda, chi è l’ex fidanzata di Andrea Cerioli?

I fan di Uomini e donne conosceranno di sicuro Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice e per un tratto anche fidanzata di Andrea Cerioli. Il bel tronista bolognese oggi sarà ospite a Verissimo insieme alla sua attuale compagna, la bella Arianna Cirrincione, un amore nato al secondo tentativo di Andrea sul trono. Ma chi è Valentina Rapisarda e che fine ha fatto? Chi l’ha conosciuta a Uomini e donne ha continuato a seguirla e lo fa tramite social (dove l’ex corteggiatrice conta più di 300mila follower) dove è sempre molto attiva postando foto artistiche che spesso la ritraggono in costume, perizoma o addirittura in topless con il seno coperto. Proprio il seno per qualche periodo fu al centro di un dibattito tra chi non l’ha mai sopportata (durante il suo percorso nel dating show di Maria de Filippi) e chi, invece, la amava alla follia. Ma perché?

Valentina Rapisarda, dall’anoressia al seno nuovo dopo Uomini e donne

All’epoca del suo fidanzamento con Andrea, la bella Valentina Rapisarda decise di rifarsi il seno e molte fan le hanno puntato il dito contro (anche per una serie di ritocchini che l’hanno resa molto diversa da quella che abbiamo visto in tv) perché rea di voler cambiare proprio per il bel tronista. Lei ha più volte ribadito che la scelta è stata sua e che da tempo non stava bene con sè stessa e avrebbe voluto farlo. Di sicuro possiamo dire lei che è una donna combattiva, una vera e propria leonessa, che prima ha affrontato la lontananza dalla famiglia lasciata in Sicilia per trasferirsi a Roma e poi l’anoressia, quando ha avuto problemi di cuore con quello che era il suo promesso sposo che l’ha abbandonata a pochi passi dal sì. Dopo il suo amore romano, Valentina ha affrontato il suo percorso a Uomini e donne alla corte di Andrea che, alla fine, ha lasciato il trono senza scegliere. Lei lo seguì fino a Bologna conquistando il suo cuore e iniziando una relazione durata quasi quattro anni e finita non senza qualche frecciatina social. Adesso Valentina è felicemente fidanzata e dopo la sua liason con Cerioli, ha deciso di rimanere a vivere a Bologna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA