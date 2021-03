Valentina Rapisarda, ex fidanzata Andrea Cerioli/ “Sono stata di merd* per un anno…”

Il nome di Valentina Rapisarda non è del tutto nuovo agli appassionati del programma Uomini e Donne. La giovane ha avuto infatti il ruolo di ex corteggiatrice e per un periodo è stata anche la ex fidanzata di Andrea Cerioli, da stasera nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Oggi felicemente in coppia con Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli ha condiviso un pezzo della sua vita sentimentale proprio con la Rapisarda, molto seguita sui social dove conta su Instagram oltre 386 mila follower. La giovane Valentina era proprio alla corte del bel bolognese quando però quest’ultimo decise di abbandonare il trono senza la consueta scelta. Fu allora che la Rapisarda lo seguì fino a Bologna riuscendo a conquistarlo e dando il via alla loro storia durata alcuni prima dell’epilogo caratterizzato da non poche frecciatine via social.

GILLES ROCCA STA MALE: "16 ORE CON LA FLEBO"/ Poi torna all'Isola dei Famosi "Roccia"

E proprio sui social, dove Valentina è particolarmente attiva, di recente è tornata a parlare della sua storia con Andrea Cerioli svelando un aspetto inedito sulla fine della loro relazione. L’ospitata a Verissimo dello scorso novembre di Andrea Cerioli con la fidanzata Arianna, conosciuta sempre a Uomini e Donne scatenò la reazione della sua ex che commentò: “Mi viene da sorridere perché davvero… meno male che non guardo la tv perché davvero… C’è gente che non ha né arte né parte. Che tv spazzatura”.

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato e diretta: Andrea Cerioli "premio" dei burinos

VALENTINA RAPISARDA, EX FIDANZATA ANDREA CERIOLI: LA FINE DELLA LORO RELAZIONE

Pochi giorni dopo la presenza di Andrea Cerioli e dell’attuale compagna nel programma di Silvia Toffanin, Valentina Rapisarda tornò a parlare del suo ex fidanzato rispondendo ad alcune domande e curiosità dei follower. Valentina ha confermato che la A e la V tatuate sul braccio sono proprio le iniziali del suo ex e sue: “Una mattina abbiamo disegnato questo cuore ed è stato fatto con le iniziali. Una bravata adolescenziale”, spiegò. Rispetto agli errori commessi nella relazione con Cerioli (ma non solo), la Rapisarda svelò: “Non solo con la persona in questione ma in generale perchè tendo a metterci troppo cuore, questo è uno dei miei errori poi ovviamente altri errori. La verità sta sempre nel mezzo e le colpe sono sempre 50 e 50. […] Non sono mai stata cattiva, mai mai, i cattivi sono altri ma ho molta rabbia, ho fatto tanto e quindi ho troppa rabbia”.

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita”

Il motivo della fine della relazione tra Andrea e Valentina non è mai stato chiarito ma a domanda diretta nei mesi scorsi la giovane ha vuotato il sacco su come è stata davvero dopo la rottura: “Non ne avevo mai parlato perchè quando ci siamo lasciati io per un anno sono stata proprio di me**a, poi lui ha rifatto Temptation Island e Uomini e Donne e non volevo andare a ledere o farvi dire che rosicavo. Il succo è che dopo che era finita la relazione io ci speravo ancora, quindi non volevo dire ad alta voce che era finita. Poi ovviamente lui ha cercato visibilità e io ovviamente ho messo un punto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA