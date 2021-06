Valentina Rapisarda, le parole su Arianna Cirrincione/ L’ex di Andrea Cerioli…

Valentina Rapisarda, a distanza di anni dalla fine della sua storia d’amore con Andrea Cerioli, è tornata a parlare dell’ex fidanzato rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funziona di Instagram. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda hanno vissuto un’importante storia, poi finita. Conclusa la relazione con la Rapisarda, Cerioli è tornato sul trono di Uomini e Donne innamorandosi di Arianna Cirrincione con cui convive e di cui è perdutamente innamorato. Con Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021, i fans hanno chiesto a Valentina Rapisarda un’opinione sull’attuale fidanzata del suo ex. Pur senza fare nomi, la risposta della Rapisarda è un chiaro riferimento ad Arianna Cirrincione nei confronti della quale ha espresso parole di stima che hanno fatto piacere ai fans di Cerioli.

Le parole di Valentina Rapisarda su Arianna Cirrincione

“Ti piace la ragazza del tuo ex?”, è la domanda che una fan ha fatto a Valentina Rapisarda. La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è fatta attendere. “Dipende a quale ex ti riferisci. Del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo sì, mi piace molto. È in gamba, mi piace molto”, sono state le parole della Rapisarda riferendosi ad Arianna Cirrincione. Dopo la fine della storia con Andrea Cerioli, la Rapisarda ha avuto un’altra storia con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche quella storia, tuttavia, è finita e oggi Valentina è single. Facendo riferimento alla ragazza del suo penultimo ex fidanzato, dunque, il riferimento ad Arianna Cirrincione è evidente.

