Valentina Rapisarda “Single da 2 anni”/ “UeD m’ha dato tanto, sogno Isola dei Famosi”

Valentina Rapisarda, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, format al quale prese parte nel 2014, si è raccontata ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. L’ha fatto nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo 2022, durante la quale ha innanzitutto rivelato il suo status sentimentale attuale: “L’amore è per me stessa, sono single da due anni. Non so se sia l’anima gemella a non scegliere me o se sia io a non trovarla…”.

Fra i sogni nel cassetto ce n’è uno chiamato Honduras: “Spero di andare a L’Isola dei Famosi – ha rivelato la giovane –. Vorrei mettermi alla prova. Potrei anche entrare in corso d’opera in questa edizione… Il Grande Fratello Vip? No, è un format un po’ preimpostato”. Qualora Valentina Rapisarda fosse chiamata dagli autori del reality show condotto da Ilary Blasi e ormai ai nastri di partenza, cosa vorrebbe condividere con il pubblico? “Semplicemente Valentina, semplicemente me stessa. Ad oggi riesco ad essere me stessa, non riesco a fare le storie sui social come all’inizio. Mi guardo attorno e mi sento una ragazza fortunata. A volte dire castronerie mediante le storie fa sentire inferiori”.

VALENTINA RAPISARDA: “UOMINI E DONNE MI HA CAMBIATO LA VITA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Valentina Rapisarda ha asserito che l’esperienza vissuta ormai otto anni fa a Uomini e Donne le ha cambiato totalmente la vita: “Da quell’istante mi sono trasferita a Bologna e non sono più tornata a casa”, ha ammesso candidamente, strappando anche un sorriso a un felsineo doc della trasmissione di Rtl 102.5, vale a dire Giovanni Antonacci.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di trovare l’amore in televisione, Rapisarda ha detto che non tornerebbe sul piccolo schermo appositamente per cercarlo: “Occorre fare un doppio sforzo. Bisogna guardare il pacco regalo, ma essere anche lungimiranti per capire cosa ci sia dentro, perché a volte può essere anche vuoto”.

