Valentina Scarnecchia, “figlia” di Beppe Grillo scrittrice/ Dalla cucina ai libri…

Valentina Scarnecchia, la food blogger, volto di Alice Tv con il programma “Il piatto forte”, è la “figlia” di Beppe Grillo. Come scriveva Vanity Fair in un articolo pubblicato sul numero 29 (2018), Beppe Grillo è il secondo marito della mamma di Valentina, Parvin Tadjk . Grillo è entrato nella vita di Valentina quando aveva solo cinque anni diventando per lei un secondo papà. Il vero padre di Valentina Scarnecchia, invece, è Roberto, ala della Roma, del Napoli e del Milan (anni ’70-80) che, come scrive Gianfranco Ferroni per Il Tempo, era presente alla presentazione del libro di Valentina. Dopo aver trovato la propria strada in cucina, la Scarnecchia ha deciso anche di tuffarsi in un’avventura letteraria scrivendo il libro “Io e te a un metro di distanza” in cui racconta i sogni, l’amore e l’amicizia.

VALENTINA SCARNECCHIA: “VORREI CHE LE PERSONE SI POTESSERO IMMEDESIMARE NEI MIEI PERSONAGGI”

Durante il lockdown, Valentina Scarnecchia che, in cucina riesce ad esprimeresi totalmente, ha sentito l’esigenza di potersi raccontare anche attraverso un libro. Il romanzo Io e te a un metro di distanza”, è nato proprio durante il lockdown. A tal proposito, ai microfoni Gianfranco Ferroni per Il Tempo, dice: “Non volevo sprecare del tempo e volevo sfruttarlo, visto che non ne avevo mai avuto prima per poter scrivere questa storia. Era già nella mia testa, in un’altra veste Renzo e Lucia erano collocati in un contesto diverso. Ero sola ma accompagnata dai miei personaggi”. Alla presentazione del romanzo a Roma, erano presenti il padre Roberto, il cantante dei Velvet Pierluigi Ferrantini e l’attore Michele La Ginestra.



