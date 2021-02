Valentina Scarnecchia incinta/ Beppe Grillo sarà nonno di 2 nipotine “contentissimo!”

Grande la felicità per Beppe Grillo che presto diventerà nonno. L’ex comico oggi leader del Movimento 5 Stelle, infatti, vivrà presto la gioia di poter coccolare ben due nipotine dal momento che Valentina Scarnecchia, figlia della moglie Parvin Tadjik, è incinta di due gemelline. A rivelarlo in esclusiva ci ha pensato il settimanale Oggi nel suo nuovo numero in cui proprio Valentina rivela di stare per diventare mamma e racconta qual è stata la reazione di Beppe Grillo: “è contentissimo. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!”.

Felicità e curiosità: sembrano essere questi i sentimenti provati attualmente da Valentina Scarnecchia, figlia acquisita dell’ex comico e leader dei 5 Stelle che presto sarà alle prese con due nipotine. Quando Grillo sposò la madre Parvin Tadjik, Valentina era appena una bambina ma oggi è ormai una donna matura e pronta a dare alla luce due gemelline. “Non vede l’ora!”, ha esclamato rivolgendosi ancora a Grillo.

VALENTINA SCARNECCHIA INCINTA DI DUE BAMBINE: BEPPE GRILLO NONNO

Valentina Scarnecchia, figlia acquisita di Beppe Grillo, oggi ha 40 anni ed è nata dalla relazione tra Parvin Tadjik e l’ex calciatore Roberto Scarnecchia. La madre di origini iraniane ha sposato Beppe Grillo quando Valentina era piccola ed è cresciuta proprio con l’ex comico che considera un padre a tutti gli effetti. Nella sua intervista al settimanale Oggi al quale ha svelato di stare per diventare mamma di due bambine, Valentina ha anche raccontato che padre sia stato per lei il leader del Movimento 5 Stelle: “Tutti mi chiedono che padre sia Beppe Grillo”, ha spiegato tra le pagine del noto settimanale, “Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene”. Quindi ha svelato quali sono le attività che i due amano fare insieme: “Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”, ha aggiunto. Ed anche ora che sarà nonno, Grillo continuerà ad essere nella vita della figlia Valentina.



