Valentina Tomada è morta, addio all’attrice de Il paradiso delle signore stroncata da una malattia a soli 55 anni

Nuovo lutto nel mondo de Il paradiso delle signore: è morta Valentina Tomada attrice che nella soap di Rai1 per una stagione ha interpretato Palma Rizzo. A darne notizia della morte è l’attrice Emanuela Grimalda che proprio in questi minuti ha condiviso un messaggio di dolore per la morte di Valentina Tomada. “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…” a corredo una foto dell’attrice. Poche e semplici parole per annunciarne la scomparsa che in poco tempo hanno fatto incetta di commenti di dolore e cordoglio.

Per quanto riguarda com’è morta Valentina Tomada, le cause del decesso non state ancora rese note ma da mesi l’attrice combatteva contro una malattia. Solo poche settimane fa, infatti, sul suo profilo Instagram dopo mesi di silenzio aveva postato un video annunciando di essere tornata: “Ladies and Gentlemen I’m back…un po’ sconquassata, un pò provata, preoccupata ma sempre io” E subito dopo aveva voluto chiarire con un pizzico di ironia amara: “Ah, non mi fate sentire una leonessa combattente e combattiva perché mi incaz*o proprio.”

Il paradiso delle signore chi era e com’è morta Valentina Tomada: Palma Rizzo nella soap

Valentina Tomada è morta, nota soprattutto per il ruolo di Palma Rizzo de Il paradiso delle signore, donna forte e determinata siciliana emigrata a Milano per dare un futuro migliore al figlio Francesco nell’Italia degli anni ’60 in realtà aveva recitato in moltissime altre fiction di successo. Classe 1970, alta dai capelli biondi e dagli occhi celesti nel corso degli anni ha recitato in ruoli più o meno importanti in fiction come Don Matteo, Vivere, Provaci ancora Prof, Sei forte maestro e Un passo dal cielo. Per tragica ironia della sorte aveva più volte condiviso il set con Pietro Genuardi attore scomparso poche settimane fa per malattia anche lui, in fiction come Vivere, Centovetrine e appunto Il paradiso delle signore.

