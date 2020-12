Valentina, Uomini e Donne/ “A letto con Costantino e Nicola”: caos in studio…

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi. Durante lo spazio dedicato a Gemma Galgani e al suo confronto con Maurizio, Valentina sarà la protagonista di una lite infuocata con Maurizio che porterà in trasmissione alcuni screenshot contro di lei. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, tutto comincerà quando Valentina attaccherà Maurizio accusandolo di non essere mai stato realmente interessato a Gemma e di essersi avvicinato a lei solo per ottenere un po’ di popolarità. Maurizio, stanco di essere costantemente sott’accusa per la sua frequentazione con la dama di Torino, accuserà Valentina di essere una bugiarda portando in trasmissione alcuni screenshot per supportare la propria tesi scatenando, così, in studio un vero e proprio polverone.

VALENTINA FUORI DA UOMINI E DONNE? PESANTI ACCUSE IN STUDIO

Maurizio contro Valentina nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Il cavaliere del trono over che sta uscendo con Gemma Galgani mostrerà degli screenshot di una conversazione con Costantino, un cavaliere che ha partecipato alla trasmissione per poche settimane, in cui la dama gli chiedeva di non parlare dei rapporti che avevano avuto. Una rivelazione che darà vita ad un’infuocata discussione in studio nel corso della quale verrà anche fuori il rapporto che Valentina avrebbe con Nicola, un cavaliere assente in studio per covid. Secondo quanto fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, si scoprirà dei rapporti che avrebbero Valentina e Nicola i quali si sarebbero messi anche d’accordo per lasciare poi insieme la trasmissione dopo il suo ritorno in puntata.



