Valentina, Uomini e Donne/ Maurizio la smaschera: rapporti intimi con…

Valentina è la protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 10 dicembre. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi sarà dedicata ad una segnalazione su Valentina, la dama 34enne che stava uscendo con Maurizio. Quest’ultimo, su invito di Maria De Filippi mostrerà gli screenshot di una conversazione tra Valentina e un cavaliere, Costantino con cui avrebbe avuto dei rapporti intimi. Maurizio accuserà Valentina di aver mentito alla redazione chiedendo a Costantino, un cavaliere che ha partecipato per qualche settimana alla trasmissione, di non parlare del loro rapporto. In studio si scatenerà la bufera con Maurizio che punterà il dito contro la dama che finirà anche nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tuttavia, le segnalazioni su Valentina continueranno.

VALENTINA, RAPPORTI CON MAURIZIO? BUFERA A UOMINI E DONNE

Valentina non sarà esente da critiche nella nuova puntata di Uomini e Donne che sarà dedicata principalmente alle segnalazioni sul suo conto. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Valentina sarà accusata anche di aver avuto dei rapporti con Nicola e di essersi accordata con lui per poter, poi, lasciare insieme il programma. Accuse a cui Nicola non potrà rispondere perchè non sarà presente in studio essendo positivo al covid. Come reagirà Valentina di fronte alle accuse che le saranno mosse? Confermerà tutto o porterà le prove della propria innocenza? In studio non mancheranno accuse, discussioni e litigi. Quale sarà, invece, la reazione di Maria De Filippi? Lo scopriremo tra pochissimo su canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA