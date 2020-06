Valentina Varisco, chi è la fidanzata di Niccolò Bettarini/ “È una relazione seria”

Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, avrebbe trovato l’amore. Stando alle indiscrezioni lanciate da ‘Giornalettismo’, il ragazzo sarebbe impegnato sentimentalmente con Valentina Varisco, youtuber conosciuta sui social come Valeficent. La scintilla tra i due sarebbe scoccata durante Il Collegio off, spin off digital del programma in onda su Raidue di cui sono stati entrambi conduttori. La fonte fa sapere che la relazione va avanti già da qualche tempo e che i due avrebbero di recente trascorso insieme un weekend molto romantico. “Sul set è scattato l’amore che i due custodiscono gelosamente, anche se poco tempo fa si sono goduti un weekend d’amore in Versilia pensando di passare inosservati tra coccole e carezze.” si legge infatti.

Niccolò Bettarini e Valentina Varisco fanno sul serio: mamma Simona Ventura…

Niccolò Bettarini e Valentina Varisco sono dunque una delle nuove coppie di questa estate. 21 anni lui, classe ’85 lei, la loro pare essere già una relazione seria, tanto che il ragazzo ha deciso di presentarla già a mamma Simona Ventura. Non sappiamo però quale sia al momento il suo pensiero sulla coppia, anche se Niccolò e Valentina potrebbero addirittura decidere a breve di iniziare una convivenza. Ricordiamo che Niccolò Bettarini, qualche tempo fa, è stato vittima di un brutto fatto di cronaca: il figlio della Ventura è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca. Oggi Niccolò sta benissimo ma porta con se le cicatrici di quell’episodio terribile.



