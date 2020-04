Valentina Vernia, ex fidanzata Alberto Urso/ Quarantena all’insegna della danza

Pubblicità

VALENTINA VERNIA E ALBERTO URSO NON SONO PIÙ UNA COPPIA

Sono trascorsi due mesi da quando Valentina Vernia e Alberto Urso si sono lasciati. Anche se in realtà la crisi potrebbe esserci stata prima, visto che le voci di corridoio sono iniziate a emergere ben prima che il tenore confermasse tutto. “Il mio cuore è libero, quindi è ballerino. Del resto ho solo 22 anni”, ha detto tempo fa al settimanale Chi. Nessun commento invece sul motivo che ha spinto entrambi a prendere direzioni diverse. Appena lo scorso dicembre, i due erano stati paparazzati dallo stesso magazine e in quell’occasione Alberto aveva sottolineato di aver scoperto come fossero compatibili anche dal punto di vista caratteriale. “Siamo in una fase di frequentazione, con Vale ci vogliamo un mondo di bene, ma che altro posso dire?”, aveva aggiunto, “abbiamo caratteri che sembrano opposti, ma non lo sono: lei è buona, generosa, ha valori saldi e ce la mette tutta per arrivare e vuole arrivare. Quindi mi trovo bene con lei, ecco”. Da quel momento in poi le cose sono cambiate e Valentina, da sempre riservatissima, ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

NESSUNO STOP ALLA DANZA

Il ballo è tutto per Valentina Vernia, che in questi giorni di stop non rinuncia di sicuro alla danza. Anzi ha colto al volo un contest creato da Mattia Tuzzolino, “uno degli artisti che stimo di più”, e si è lanciata nel Choreo contest. Nel video la vediamo ballare con in sottofondo il brano Be Honest di Jorja Smith. La coreografia invece è stata ideata dalla stessa ballerina. Nel frattempo continua ad allenarsi in diretta con gli amici e i fan, propone nuove coreografie e molto altro ancora. Un vulcano insomma. Oggi Alberto Urso sarà invece uno dei protagonisti di Verissimo – Le Storie. Verrà trasmessa proprio quell’intervista realizzata lo scorso settembre, in cui il vincitore della penultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha confermato la sua love story con Valentina. “Ci stiamo frequentando”, ha detto alla padrona di casa, senza aggiungere altro. Anche se sappiamo che da alcuni mesi i due non sono più una coppia.



