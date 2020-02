VALENTINA VERNIA, FIDANZATA ALBERTO URSO/ Stanno ancora insieme o sono già in crisi?

Valentina Vernia non ha esitato a dare il suo supporto al fidanzato Alberto Urso. Quando quest’ultimo ha annunciato a mezzo social che avrebbe partecipato al Festival di Sanremo 2020, anche l’ex concorrente di Amici ha fatto sentire la sua voce con un commento. “Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo”, ha scritto Urso, “quando mi è stato detto non riuscivo a crederci”. Valentina ha commentato con un sintetico “così orgogliosa”, scritto in inglese, ma la frase ha fatto subito emozionare i fan. La coppia infatti non dava segnali di vita comune ormai da tempo, tanto che si parlava già di una possibile rottura in corso. Questo non ha impedito però agli haters di farsi avanti: qualcuno ha ipotizzato persino che la Vernia abbia colto al volo l’occasione per sfruttare la visibilità del cantante per farsi notare. In queste ore, la Vernia invece ha trascorso il suo tempo in un ristorante di Milano per uno shooting. Non è mancato l’incontro con gli amici ed alcuni passi nel bosco, sempre per motivi di lavoro. Lo scopriamo tramite le Stories, dove l’artista svela solo il dietro le quinte dei suoi ultimi lavori.

Valentina Vernia è ancora la ragazza di Alberto Urso?

Una domanda lecita per tutti i fan, che non hanno più notizie certe da parte di Valentina Vernia e Alberto Urso. Le interazioni social sono quasi allo zero ed è facile vedere entrambi impegnati nella loro carriera, fra foto ricordo ed altre più recenti. Nessuno scatto di coppia però, tanto che gli ammiratori continuano a chiedersi se fra i due ci sia una crisi in corso. Urso ha confermato tra l’altro la loro love story solo alcuni mesi fa ed anche se il legame fra lui e la ballerina è sempre stato evidente e speciale, ad oggi non possiamo che chiederci se sia già tutto finito. “Ci stiamo frequentando”, aveva detto all’epoca il tenore durante un’ospitata a Verissimo. Non ha voluto di certo sbilanciarsi, soprattutto perché i due avevano iniziato la loro relazione solo da pochissimi mesi. Alcuni tuttavia hanno intravisto nelle sue parole la volontà di minimizzare il rapporto creato con Valentina, soprattutto alla luce di quanto accaduto ad Amici Celebrities: il cantante, spesso e volentieri, ha dimostrato di provare interesse per una delle concorrenti in gara. Qual è la verità?

