Valentina Vezzali/ “Al lavoro per riapertura degli stadi, abbiamo bisogno di sognare”

«Nel viaggio di andata abbiamo seguito da vicino Wimbledon per la finale di Matteo Berrettini contro di Djokovic, il viaggio di ritorno è stato bellissimo, perché abbiamo festeggiato»: così Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport del governo Draghi, ai microfoni di Agorà.

L’ex schermitrice è tornata sulla domenica da sogno per il nostro Paese, sportivamente parlando: «Io credo che la vittoria ai campionati europei di calcio sia molto importante, di tutta Italia, a dimostrazione che quando non c’è un personaggio di spicco ma tanti atleti tutti forti con un clima di amicizia è tutto possibile».

Inter, Zhang Jindong si dimette da presidente di Suning/ Cosa cambia per i nerazzurri

VALENTINA VEZZALI: “AL LAVORO PER LA RIAPERTURA DEGLI STADI”

Valentina Vezzali ha poi acceso i riflettori sull’importanza dello sport in questo periodo storico: «Lo sport può essere da traino per fare ripartire un’Italia che vuole tornare a vivere e che vuole farlo nel migliore dei modi. Abbiamo bisogno di sognare e di far sì che i sogni siano possibili da realizzare. Noi italiani siamo un popolo litigioso, ma siamo tutti uniti quando c’è da fare squadra e riusciamo a fare dei piccoli miracoli». Valentina Vezzali successivamente ha commentato l’ipotesi di una riapertura degli stadi a settembre: «Ci stiamo lavorando e stiamo vedendo come poter far sì che la ripresa del campionato possa avere il pubblico, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e cercando di farlo con il rispetto di tutte le regole del protocollo: dobbiamo tenere in conto che il nostro comportamento può incidere sulla salute di tutti quanti».

Diretta/ Diamond League 2021 Gateshead 2 streaming video tv: si comincia!

LEGGI ANCHE:

Diretta Tour De France 2021/ Konrad vince in solitaria: Pogacar 1^ in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA