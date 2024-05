Valentina Vezzali contro Samuel Peron/ “È la seconda trasmissione in cui mi fai soffrire, semini zizzania”

È scontro all’Isola dei Famosi tra Valentina Vezzali e Samuel Peron. La ex schermitrice, presente in studio in quanto eliminata, non ha voluto tenersi dentro la sua acredine nei confronti del ballerino, la cui esperienza in Honduras invece sta procedendo a gonfie vele. “Io ho bisogno di dirti una cosa che ho maturato nell’arco della settimana”, ha affermato. “Oddio sentiamo”, ha replicato lui, innervosendola ancora di più. “Oddio sentiamo non va bene. Sempre ogni volta che parlo. Non mi presti mai attenzione. Io sono seria, perché ne va della mia reputazione”, ha incalzato.

Poi le accuse nei confronti del naufrago: “Io vorrei sbagliarmi ma penso che tu abbia fin dall’inizio seminato zizzania tra i naufraghi nei miei confronti. Gli appellativi con i quali il gruppo mi appellava, ad esempio ‘infantile’, sono gli stessi che hai usato tu svariati anni fa in un’altra trasmissione televisiva (Ballando con le Stelle, ndr). Anche all’epoca mi avevi fatto soffrire. Io ti faccio i migliori auguri, spero tu vada avanti, ma per quanto mi riguarda non ci sarà sicuramente una terza volta”.

Samuel Peron da parte sua, dall’Honduras, non si è scomposto di fronte alle accuse di Valentina Vezzali. “A me dispiace tanto per quello che mi stai dicendo. Io non ho fatto il lavaggio del cervello a nessuno. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Io non insegno nulla a nessuno né tantomeno metto pulci nelle orecchie. Io mi faccio la mia Isola e qui ho trovato belle persone. Mi dispiace tu abbia vissuto così questa esperienza. Te lo dissi già quando eravamo qui, quando saremo in Italia ci prendiamo un caffè e ci chiariamo. Io ti ritengo una brava persona e ho piacere di mantenere un rapporto. Non ho nulla contro di te a livello personale”, ha ribadito.

La ex naufraga tuttavia non è rimasta convinta: "Per me l'Isola dei Famosi è stata un'esperienza bellissima, ho imparato tanto. Magari quando perdo reagisco un po' così, ma è stato meraviglioso. Ho incontrato tante belle persone. Per me ho vinto", ha chiosato.











