Valentina Vezzali, gaffe all’Isola dei Famosi 2024: “Molti nemici, molto onore…”/ Luxuria basita: “Ti prego!”

La 9a puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è partita con una concorrente in particolare al centro dell’attenzione: Valentina Vezzali. La campionessa si è trovata al centro di una querelle dove, dal suo lato, non sono sembrati esserci molti sostenitori tra i naufraghi. Diverso invece il caso per lo schieramento opposto dato che diversi concorrenti hanno avuto modo di proferire diverse critiche.

La situazione non è passata inosservata a Vladimir Luxuria che, osservando un espressione quasi esausta di Valentina Vezzali, è intervenuta per stemperare la tensione: “Stai avendo tante accuse, ma promettimi che non metti il broncio”. A questo punto, la concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 si è lasciata andare ad uno slogan – con tanto di gaffe – per replicare alla conduttrice che sicuramente non sarà passato inosservato: “Vladi: molti nemici, molto onore”.

Gaffe di Valentina Vezzali: ‘cita’ Benito Mussolini all’Isola dei Famosi 2024, la reazione di Vladimir Luxuria

La gaffe di Valentina Vezzali – che avrebbe infatti citato una frase spesso associata anche al nome di Mussolini – ha spiazzato Vladimir Luxuria che è prontamente corsa ai ripari. “No ti prego, questa frase l’ha detta qualcuno che non era un naufrago, lasciamo perdere!”. L’applauso dello studio ha così aiutato la conduttrice e voltare pagina mettendo così in secondo piano la gaffe, sicuramente involontaria, della campionessa. Molto probabilmente il suo intento era quello di porre l’accento sul significato della frase e non rimandare ad una delle personalità che storicamente pare l’abbia pronunciata. Non a caso, la paternità dello slogan in questione pare sia di un condottiero tedesco di nome Georg von Frundsberg, vissuto circa 500 anni fa, e non di Benito Mussolini.











