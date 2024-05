Valentina Vezzali infrange il regolamento all’Isola dei Famosi 2024/ Edoardo Stoppa sbotta

Valentina Vezzali infrange il regolamento dell’Isola dei Famosi 2024: punizione per tutto il gruppo

Nuova infrazione del regolamento e nuova punizione per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Ad infrangere il regolamento, stavolta, è stata Valentina Vezzali rea di aver parlato con l’altro gruppo oltre il tempo consentito. Un’infrazione che non è rimasta impunita perché lo spirito dell’isola ha deciso di punire non solo la Vezzali, ma anche tutti i concorrenti del suo gruppo. “Lo spirito dell’Isola è deluso; in particolare questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. La colpa dei singoli ricadono sul gruppo. Vista l’ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas sarà spento per 48 ore. Nel frattempo non potrà essere riacceso” si legge sul comunicato.

Valentina Vezzali non ha nascosto lo stupore per l’accaduto giustificandosi immediatamente con i propri compagni. “Ma non è vero, non è assolutamente vero che ho comunicato con loro. Sono stata lì a guardare e non ho comunicato, non ho parlato. Stavo muta. Non so se con Matilde ci siamo dette qualcosa con lo sguardo o con i gesti ma sono sicura che non ho parlato. Guardassero anche chi ha guardato per prima chi e se ha cercato di comunicare e io ho detto no”, le parole della Vezzali.

Edoardo Stoppa, la reazione dopo l’infrazione del regolamento dell’Isola dei Famosi 2024

Dopo la punizione inflitta dallo spirito dell’Isola, è arrivata puntuale la reazione degli altri concorrenti, in particolare quella di Edoardo Stoppa che, stanco di dover essere punito per le infrazioni degli altri concorrenti, è esploso. “In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale, hai fatto una ca*zata e basta, almeno non voler il male degli altri (ndr Matilde).Cerchiamo di non farne più perché le ca*zate ricadono sul gruppo”, le parole dell’ex inviato di Striscia la notizia.

Settimana dopo settimana, dunque, i concorrenti continuano ad infrangere il regolamento e i naufraghi che rispettano maggiormente le regole appaiono stanchi di dover subire punizione pur essendo innocenti. Tutto ciò causerà una spaccatura insanabile nel gruppo?











