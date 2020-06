Valentina Vezzali/ La fiorettista è entrata nella leggenda

Pubblicità

Valentina Vezzali è una delle atlete più decorate nella storia dello sport italiano: questa sera sarà ospite di Non mollare mai – Storie tricolori dove avremo la possibilità di rivivere la sua strepitosa carriera. Nel suo palmarès ci sono traguardi straordinari: la campionessa della scherma è infatti riuscita a vincere tre ori olimpici ed è andata a medaglia per cinque edizioni consecutive dei Giochi, iniziando ad Atlanta 1996 (quando aveva 22 anni) e proseguendo fino a Londra 2012, centrando l’oro a squadre e il bronzo individuale a 38 anni. Una striscia pazzesca, segno di una continuità strepitosa; non è un caso che in questo periodo il fioretto femminile italiano abbia toccato vette di dominio raramente raggiunte in un singolo sport, e che la Vezzali abbia di fatto gareggiato e vinto insieme a colleghe di diverse generazioni, da Giovanni Trillini (conterranea) e Diana Bianchedi e arrivando a Elisa Di Francisca (anche lei di Jesi) e Arianna Errigo, e poi tutte le altre con cui ha condiviso la pedana. Con la monzese la Vezzali aveva anche avuto uno screzio in seguito a qualche dichiarazione poco elegante circa una sconfitta netta; tutto chiarito e risolto (almeno si è detto) per andare a conquistare quell’ultimo oro olimpico ed entrare nella leggenda con un podio individuale tutto tricolore.

Pubblicità

VALENTINA VEZZALI, LA STREPITOSA CARRIERA

Valentina Vezzali ha poi vinto molto altro: tanto per dire, 16 ori mondiali di cui sei individuali, insieme a 13 ori europei (5 individuali). C’è stato un periodo in cui la squadra del fioretto femminile era semplicemente imbattibile e faceva scuola; poi sono arrivate le difficoltà, coincise anche con l’addio di Stefano Cerioli andato ad allenare la Russia, ma i trionfi non sono comunque mancati. L’ultimo capolavoro di Valentina è stato quello di Rio De Janeiro 2016, ma non alle Olimpiadi: qualche mese prima si sono tenuti i Mondiali e la Vezzali ha conquistato l’argento a squadre insieme alle fidate Di Francisca ed Errigo (e Martina Batini) soccombendo solo alla Russia di Inna Deriglazova che oggi rappresenta forse il top che si possa trovare in pedana. Nella sua vita privata la Vezzali ha sposato Domenico Giugliano, lui pure uno sportivo: è stato un calciatore che ha giocato in Serie B con la maglia dell’Ancona. Dal matrimonio sono nati Pietro e Andrea, rispettivamente di 14 e 7 anni; ha partecipato al reality show Ballando con le stelle ed è stata in Parlamento (eletta deputata con una lista di Scelta Civica per l’Italia, fondato da Mario Monti e di cui è vicepresidente) nella Commissione cultura, scienza e istruzione presentando 19 disegni di legge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA