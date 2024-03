Valentina Vezzali nuova concorrente de l’Isola dei Famosi 2024?/ L’indiscrezione: “Possiamo anticipare che…”

Valentina Vezzali, ‘colpaccio’ dal mondo dello sport per l’Isola dei Famosi 2024

Manca ormai davvero poco all’esordio de L’Isola dei Famosi 2024; la prossima settimana dovrebbe sancire il fischio di partenza per il reality con il ruolo inedito di conduttrice per Vladimir Luxuria. Mentre l’attesa cresce, in rete iniziano a circolare indiscrezioni e conferme in relazione a quello che sarà il cast dei concorrenti che risulta ancora un nodo da sciogliere nella sua interezza. Pochi sono infatti i nomi ufficiali, ma le ultime voci sembrano confermare la scelta di un gruppo di naufraghi tutto da scoprire.

Anche quest’anno – come riporta Isa e Chia – non mancherà la quota sportiva all’interno del cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024: Vladimir Luxuria, stando a quanto riportato da TvBlog, sarebbe riuscita nel ‘colpaccio’ riuscendo a convincere una delle icone dello sport italiano: Valentina Vezzali.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024, non solo Valentina Vezzali: le ultime indiscrezioni

“Possiamo anticiparvi la presenza ne L’Isola dei Famosi 2024 della schermitrice Valentina Vezzali. Proprio un mese va ha compiuto 50 anni; già a 15 anni ha iniziato a vincere ed è scesa dalla pedana quando ne aveva 42, dopo aver vinto tutto”. Questa l’anticipazione di TvBlog – riportata da Isa e Chia – che dà quindi per certa la partecipazione nel reality di Valentina Vezzali, orgoglio italiano nel contesto della scherma e dello sport in generale.

Oltre a Valentina Vezzali, anche altri 4 nomi sarebbero quasi dati per certi come concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024. Direttamente dal successo negli anni ottanta con la pellicola “Mery per sempre”, dovrebbe cimentarsi nel ruolo inedito di naufrago l’attore Francesco Benigno. Da annoverare anche la collega Maitè Yanes oltre alla rapper Beba; non ultima anche Greta Zuccarello, nota per la sua recente partecipazione a Ciao Darwin.

