Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport/ Draghi punta sull’ex schermitrice

Sarà l’ex schermitrice Valentina Vezzali il nuovo sottosegretario allo Sport del governo Draghi. Manca solo la conferma ufficiale da parte di Palazzo Chigi, ma l’intesa è arrivata nelle scorse ore. Portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi del 2012, la 47enne di Jesi vanta già un’esperienza politica come deputata di Scelta Civica nella legislatura precedente, poi terminata nel Gruppo Misto.

Recentemente nominata consigliere federale della scherma, Valentina Vezzali potrebbe ricevere la delega allo Sport già nella giornata di domani, venerdì 12 marzo 2021, in occasione del Consiglio dei ministri. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il primo impegno che dovrà affrontare sarà quello dei ristori per le società e per i collaboratori sportivi che dovrebbero entrare nel dl Sostegno. Una mole di lavoro importante fin da subito, dunque…

VALENTINA VEZZALI VERSO NOMINA A SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

Una conferma dell’imminente nomina di Valentina Vezzali come sottosegretario allo Sport è arrivata dall’ex ministro Vincenzo Spadafora. Intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha spiegato: «In queste ore pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Vezzali per lo Sport. E’ una grandissima campionessa. Se dovesse essere lei la persona scelta da Draghi, se sarà in grado di gestire la delega allo sport lo vedremo». Spadafora ha poi aggiunto: «Io rivendico il primato della politica: saper portare avanti un ministero e avere la competenza di programmare e gestire fondi è una cosa, fare l’altra è un’altra cosa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA