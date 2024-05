Valentina Vezzali viola il regolamento e tira in ballo Matilde Brandi/ Lei attacca: “Si comporta da bambina!”

Isola dei Famosi 2024, tensioni tra Valentina Vezzali e Edoardo Stoppa

Nelle ultime ore si sono registrate diverse infrazioni al regolamento tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. In particolare lo spirito dell’Isola ha voluto punire i due gruppi per aver comunicato tra di loro, cosa non consentita, ma è soprattutto la squadra blu, quella dei Barracudas, ad aver subito le conseguenze peggiori. Il gruppo ha infatti dovuto rinunciare per 48 ore al fuoco perché Valentina Vezzali avrebbe comunicato con la squadra rossa, ma lei nega e ammette di essersi scambiata con Matilde Brandi dei gesti o degli sguardi, nulla più.

Il passo falso della schermitrice ha anche portato ad un’accesa discussione con Edoardo Stoppa, e proprio su questi attriti si focalizza l’attenzione in puntata, con la naufraga che accusa: “La settimana scorsa in puntata Greta ha parlato del gruppo in cui lei si identifica, e sono i nomi che ho fatto: Edo Stoppa, Samuel, Edo Franco e Aras. Da questo gruppo, da quando è iniziato il gioco, sento parlare di Valentina come bambina. Sono contenta per la punizione perché ho potuto chiudere il ciclo e capire cosa intendessero. Con Edo poi ci siamo chiariti“.

Matilde Brandi contro Valentina Vezzali: “Si comporta da bambina“

Anche Edoardo Stoppa interviene sulla lite avuta con Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi 2024: “La punizione che ci è stata impartita è stata grande, ma finché si tratta di punizione pace. Quello che in quel momento mi ha fatto scattare è quando si cercava di capire che c’erano delle colpe. Dopo sono andato a cercare di parlare con Valentina ed era molto tesa, ho fatto passare. Poi è vero che ci siamo chiariti“.

Valentina Vezzali tuttavia, nella clip, si è difesa dalla punizione ricevuta spiegando che, se davvero avesse parlato con Matilde Brandi, la responsabilità sarebbe da dividere con lei. La ballerina, sentitasi tirata in ballo, ammette però di non saperne nulla e accusa la schermitrice di essere infantile: “Quello che ho sempre detto a Valentina: a volte si comporta da bambina. In questo caso io non avrei mai detto questa cosa: anche se fosse stata vera, e non è vera, non l’avrei detta. Mi sarei assunta le mie responsabilità e basta, su questo Vale fa un po’ la bambina. È questo quello che intendo quando dico che si comporta da bambina“.

