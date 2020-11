Valentina Vignali: “Briatore? Cade a pezzi”/ “Neanche il brodo ci farei con lui!”

Puntata scoppiettante quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi 24 novembre su Canale 5. Si parla di Grande Fratello Vip dopo la diretta in onda ieri con particolare attenzione allo scontro nato tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi su Flavio Briatore. Dopo la visione del filmato che riassume la vicenda, in collegamento con lo studio Valentina Vignali si sorprende non poco dell’attenzione delle donne nei confronti di Briatore e commenta la cosa senza peli sulla lingua. “Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra?” interviene allora in diretta, precisando che “Vedo che se lo contendono tutte, mamma mia!”

Valentina Vignali su Briatore: “L’uomo più desiderato d’Italia? Ma per favore!”

In studio Giovanni Ciacci commenta invece positivamente Flavio Briatore e il fascino che esercita sulle donne, affermazione che scuote ancora di più Valentina Vignali. “L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente facciamo? – dice sarcastica la modella e influencer, per poi continuare – Ma per favore, cade a pezzi Briatore!” Barbara D’Urso è allora intervenuta, dichiarando che Briatore è invece un uomo affascinate, la Vignali ha però ribattuto: “Io non ci farei neanche il brodo con Briatore, ha 97 anni! Ma dai! Affascinante? Come no!” ha concluso.

