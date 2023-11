Valentina Vignali choc a Dritto e rovescio: “Sono stata derubata in metro”/ “Potevo rompermi il viso”

Valentina Vignali e la confessione choc: “Sono stata derubata in metro”

Brutta disavventura per Valentina Vignali. La celebre influencer e cestista originaria di Rimini è stata ospite nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, dove ha portato a galla un triste episodio andato in scena nelle scorse ore a Milano. Vignali è stata infatti derubata in metropolitana, mentre si apprestava a lasciare il capoluogo lombardo per questioni lavorative. “Io mi trovavo in metro settimana scorsa a Milano, un mezzo che non prendo volentieri e le donne mi capiranno. Stavolta però avevo necessità di prenderla” ha esordito Valentina nel programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio.

Valentina Vignali è poi passata a fornire i dettagli dell’accaduto a Milano: “Stavo andando via da Milano, sono stata spinta e le persone mi hanno fatto muro altrimenti sarei andata a terra. Ho perso l’equilibrio, avevo la valigia in mano, il cappotto eccetera, subito ho pensato che mi avessero rubato qualcosa. Poi mi sono resa conto che mi aveva rubato il portafoglio e mi viene quasi da ridere a pensarci visto che c’erano dentro 8 euro. Menomale che c’erano le persone che mi paravano dietro altrimenti avrei sbattuto il visto in terra, potevo anche spaccarmi la faccia. Ora c’è tutta la questione dei documenti da rifare, documenti, patente e carte di credito che è fastidiosa” ha raccontato Valentina Vignali in tv.

L’allarme di Valentina Vignali: “Sono cose che succedono decine di volte al giorno”

La rapina capitata ai danni della ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali purtroppo non è un avvenimento raro, non solo a Milano ma in tantissime grandi città italiane. Intervenuta su Rete Quattro a Dritto e Rovescio, Vignali ha lanciato l’allarme, posando l’attenzione su un fatto che purtroppo è sempre molto attuale e quotidianamente: “È una questione che fa perdere molto tempo. In questi giorni tra l’altro mi sono documentata perché avevo sentito parlare di queste rapine, di questi pickpocket in metro, però non avevo mai approfondito e ho scoperto che accade spesso decine di volte al giorno, non solo questo ma anche le molestie in generale in metropolitana”, le parole a Dritto e rovescio.

Valentina Vignali, che nei mesi scorsi si è lasciata con l’ex Lorenzo, si è poi detta indignata a Dritto e Rovescio per l’accaduto, che purtroppo avviene troppo spesso. La cestista ha provato ad andare a fondo della questione: “Questa cosa mi fa molta rabbia. I documenti si rifanno, ma il problema va arginato e io ho chiesto ai carabinieri cosa rischiano queste persone. Mi hanno risposto che al massimo può succedere che gli danno i domiciliari. Queste persone sanno che non gli viene fatto niente e quindi agiscono indisturbate”, ha concluso.











