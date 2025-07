Valentina Vignali e Fabio Stefanini, arriva la proposta di nozze dopo il ritorno di fiamma: "Lo voglio per sempre"

Arriva la speciale proposta di matrimonio per Valentina Vignali, la cestista ha ricevuto la tanto attesta domanda dal fidanzato Fabio Stefanini. I due, che avevano già vissuto una relazione diversi anni fa, si erano lasciati e avevano proseguito da separati le loro vite, fino al momento in cui si sono ritrovati. E nelle scorse ore è arrivata la proposta che ha infiammato i social e che ovviamente ha portato a una risposta affermativa da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello:

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE“ ha scritto su Instagram Valentina Vignali allegando il video della proposta che nel frattempo ha fatto il giro dei social.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, il ritorno di fiamma dopo anni

E’ proprio vero che a volte l’amore fa dei giri immensi e poi ritorna, è stato questo il caso, Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono promessi amore eterno in un proposta a tinte basket, lo sport che ha sempre unito i due cestisti. La coppia, come ricordato dalla stessa Vignali, si era detta addio qualche anno fa, salvo poi tornare sui propri passi dopo un incontro avvenuto lo scorso anno che ha fatto riscattare quella scintilla che in realtà non si era mai affievolita.

E adesso non resta che attendere il grande giorno, con i due che sicuramente riveleranno notizie riguardo ai preparativi e altri dettagli sulle nozze, che dovrebbero celebrarsi tra qualche mese.

