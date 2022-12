Valentina Vignali e il cancro alla tiroide/ “Vi racconto come sto”

Valentina Vignali svela come sta dopo il tumore: le sue parole

Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello, combatte da dieci anni contro un carcinoma alla tiroide. La nota influencer è stata operata all’ospedale di Pisa, ma deve sempre monitorare con controlli periodici la sua situazione clinica.

Valentina Vignali, ricordo struggente di Manuel Vallicella/ "Ti prometto che..."

Nelle ultime ore, tramite un reel su Instagram, Valentina Vignali ha voluto documentare passo passo, ai suoi fan, la trafila medica che comporta un tumore. L’influencer dichiara: “Oggi vado a Pisa e vi faccio vedere la routine di controlli che deve fare una persona che ha avuto il cancro. Breve riassunto: a 21 anni mi è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide. Da là, è iniziata la trafila: ovviamente operazione d’urgenza e cicli di radioterapia. Purtroppo, prima dei cicli di radioterapia, perché io non mi faccio mancare nulla, mi hanno trovato dei linfonodi con metastasi e quindi adesso devo fare dei controlli periodici”. L’ex corteggiatrice ha ripreso i controlli e poi riprende cosa le dice il medico: “Se se resta tutto fermo non facciamo niente. Non conviene fare un altro intervento, anche perché se poi, speriamo di no, dovesse servire in seguito, il collo non è che lo possiamo far operare tante volte. Può dare delle complicanze. Se dovesse crescere allora si fa un ragionamento diverso. Ora, il fatto che sia fermo è una cosa buona”. Dunque, attualmente le condizioni di salute di Valentina sono positive e stabili.

Valentina Vignali: "GF Vip? Ho vissuto un brutto momento"/ "Poca empatia verso di me"

Valentina Vignali: “Non ho paura del cancro, posso solo combattere”

Al video in cui parla della sua routine medica e svela le sue condizioni cliniche, Valentina Vignali allega un messaggio riguardo al tumore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dichiara: “C’è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda che mi fanno: “Ma tu non hai paura?” No. Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Il cancro fa come gli pare, decide lui, posso avere paura di qualcosa che si affida completamente al caso? Posso combattere ma non avere paura.”

Valentina Vignali: "Quanti pregiudizi sugli influencer!"/ "Il mio fidanzato Lorenzo…"

E ancora: “Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose. Per questo io intanto vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Sempre. Anche dalle cose brutte si impara e io qui ho imparato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi se mi sveglio che voglio vedere un posto dall’altra parte del mondo prendo un aereo, se voglio qualcuno glielo dico, se mi va di fare un regalo senza motivo lo compro, se penso qualcosa te lo urlo. Vivo, amo, respiro e mi incazzo all’ennesima potenza. Ed è bellissimo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali)













© RIPRODUZIONE RISERVATA