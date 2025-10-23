Valentina Vignali in passato ha lottato contro una grave malattia, un tumore alla tiroide, lo sport è stato per lei un grande aiuto.

Ci sarà anche Valentina Vignali tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi, giovedì 24 ottobre 2025 su Rai Uno. La nota cestista grazie al suo talento ha conquistato non poco successo da quando è iniziata la sua carriera nel mondo del basket, però è anche un’influencer e un personaggio televisivo. Nel 2019 ha partecipato alla 16esima edizione del Grande Fratello, dove si è fatta conoscere meglio dai telespettatori raccontando anche alcuni dettagli della sua sfera personale.

Nella casa più spiata d’Italia ha parlato anche della sua lotta contro la malattia, un periodo tutt’altro che semplice per lei. Valentina Vignali nel 2013 ha scoperto di avere un tumore alla tiroide, sono stati tanti i momenti difficili e pieni di sconforto ma non ha mai perso la speranza. Sui social e in varie intervista in questi anni ha più volte parlato di quella difficile fase della sua vita. L’influencer si è sottoposta ad un intervento d’urgenza e ha dovuto affrontare dei cicli di radioterapia. Aveva anche raccontato che i medici le avevano trovato anche dei linfonodi con metastasi ed è per questo che in modo periodico deve effettuare dei controlli.

Valentina Vignali ha sconfitto il tumore alla tiroide: per la cestista lo sport è stato fondamentale

Quando la cestista ha scoperto di avere il cancro non ha avuto paura, sapeva che era una cosa che non poteva controllare e ha deciso di affrontare la battaglia con determinazione e positività. Lo sport ha avuto un ruolo fondamentale, in passato ha infatti raccontato che nonostante fosse debilitata e affaticata quando arrivava il momento dell’allenamento sentiva una forte carica. Il pensiero di giocare le dava la forza di alzarsi dal letto.

Anche durante la lotta contro la malattia Valentina Vignali non ha mai smesso di giocare a basket, si è fermata solo qualche mese dopo l’operazione perché doveva aspettare che la ferita guarisse del tutto e poi ha ricominciato. Giocava anche mentre faceva la radioterapia, in quel periodo è scesa di categoria ma giocava.

