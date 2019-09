Valentina Vignali/ Forma ritrovata dopo il Grande Fratello: il web “Una bambola!”

La permanenza nella Casa del Grande Fratello 16 ha inevitabilmente modificato il suo corpo, facendole acquisire qualche chilo in più. Dieci, ha poi specificato la stessa Valentina Vignali che sul web si è poi ritrovata al centro di una marea di critiche. Un vergognoso body shaming che ha scatenato l’ira della Vignali. “Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. – ha scritto la cestista – Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so”. E infatti, grazie a quella che ha chiamato “Operazione Pumba”, la Vignali è tornata in poche settimane in gran forma. Con un allenamento costante e monto intenso, la modella, influencer e sportiva ha perso i chili di troppo.

LA RIVINCITA DI VALENTINA VIGNALI

A chi le ha chiesto delle critiche sul suo corpo, Valentina Vignali ha replicato: “Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide (nel 2013 ha combattuto un tumore maligno alla tiroide, ndr) ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno, il mio metabolismo si è rallentando lì dentro”. Oggi la cestista torna a postare foto che la vedono in grande forma e che fanno impazzire il web. Scatti in intimo che portano molti a definirla “Una bambola” e qualcuno a notare che “Eri bellissima anche prima, ora sei un grandissimo spettacolo.” Insomma, Valentina ha avuto la sua rivincita dopo le tante critiche piovute su di lei a causa di qualche chilo in più preso nella Casa del Grande Fratello 16.

