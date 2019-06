VALENTINA VIGNALI/ Il fidanzato Lorenzo Orlandi ci sarà ancora dopo il Grande Fratello?

Il timore di Valentina Vignali: il fidanzato Lorenzo Orlandi ci sarà dopo il Grande Fratello 2019?

Venerdì scorso, Valentina Vignali ha compiuto 28 anni. Grandi festeggiamenti per lei, la leader indiscussa di questa edizione del Grande fratello. Non sono mancati nemmeno gli auguri della madre, che le ha fatto recapitare una lettera piuttosto strana. “Ciao, Valentina”, inizia la donna, “amore mio, sei sempre stata la gioia e il mio orgoglio. Chi ti conosce sa che dietro questa corazza c’è un cuore grande”. Poi le dà un consiglio, uno di quelli “da mamma a figlia”: “Potrai trovare la tua felicità soltanto a fianco di un altro cavallo ribelle sciolti insieme al galoppo nel vento”. In molti si sono chiesti che cosa avrà voluto dire. Forse che Lorenzo, il suo fidanzato, l’ha lasciata? O magari le sta suggerendo – non troppo velatamente – che Daniele Dal Moro non è il ragazzo per lei? Mistero. Quel che è certo è che, negli ultimi giorni, Valentina si è avvicinata molto al suo coinquilino. Non si sa se qualcuno, a casa, la stia ancora aspettando.

Valentina Vignali e il percorso al Gf

A dire il vero, però, Valentina Vignali non ha nulla da temere. E’ stato lo stesso Lorenzo Orlandi, il fotografo “nip”, a smentire qualsiasi pettegolezzo. Lorenzo ha pubblicato una dedica per lei sul suo profilo Instagram, fugando ogni possibile dubbio. Anche se non lo sa, Valentina è ancora al centro dei suoi pensieri. Non lo sa neanche Francesca De André, che però s’intromette: “Lorenzo, il fidanzato della Vignali, dov’è? Non si è palesato”. All’interno della Casa del Grande fratello 16, i concorrenti non ricevono comunicazioni. Meno che mai sui social. Per questo, nessuna delle due è a conoscenza dell’uscita di Lorenzo. Nonostante ciò, Valentina lo difende: “Lui”, ha spiegato in confessionale, “è uno che non ha niente a che fare col mondo dello spettacolo, che sta molto bene nel suo. Se avessi vicino uno come me, non funzionerebbe”. In confessionale, la Vignali si è mostrata piuttosto turbata.

Calano i consensi per Valentina… teme l’eliminazione?

Insomma: Lorenzo Orlandi, il fidanzato di Valentina Vignali, non nutre nessun interesse rispetto alla televisione e al fantastico mondo dello showbiz. In tanto, su Ninjalitics, la Vignali non riscuote più lo stesso successo di una volta. I numeri che riguardano i suoi consensi sono in visibile calo. Eppure Valentina si difende bene, intervenendo sulle accuse che l’hanno vista protagonista insieme al suo fidanzato. Lorenzo ha “sostituito” Stefano Laudoni, l’ex di Valentina di cui lei ha parlato a lungo, nel corso di questa edizione del Grande fratello. Forse troppo: anche per questo, Stefano l’ha querelata. La situazione la rende piuttosto insicura, oltre che meno simpatica (stando almeno ai suoi numeri su Instagram).



