Valentina Vignali ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontare l’amore per il compagno Fabio Stefanini: “Il tempo non è mai passato…”.

La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al tema dell’infedeltà e dei tradimenti, ci pensa però Valentina Vignali a portare un racconto in contrasto con il tema di fondo seppur raccontando poi di alcune spiacevoli esperienze personali. Oggi è raggiante, prossima al matrimonio con il compagno Fabio Stefanini; un amore propiziato dal destino dato che, come raccontato dall’ex cestista nel salotto di Caterina Balivo, già da giovanissimi avevano avuto modo di condividere il più puro dei sentimenti.

“In realtà già tra i 18 e 20 anni eravamo stati insieme”, parte così Valentina Vignali ancora con le lacrime agli occhi dopo aver rivisto le immagini della proposta di matrimonio da parte del suo compagno Fabio Stefanini. Per questioni professionali, per esigenze diverse, si sono allontanati mettendo fine a quella liaison giovanile. Forse non avrebbero mai immaginato che un giorno, tantissimi anni dopo, si sarebbero rivisti per poi scoprire che quel sentimento era sopito ma mai sbiadito del tutto. “La vita ci ha separato perchè eravamo lontani ma poi ci siamo ritrovati dopo 11 anni; l’anno scorso su un campetto da basket c’era lui a fare un torneo… Da lì abbiamo ripreso a sentirci e ho capito che non era passato il tempo, a distanza di pochi mesi è arrivata la proposta di matrimonio”.

Valentina Vignali a La Volta Buona: “Tradimenti? Sui social si scoprono tante cose…”

Sembra quasi romanzesca la storia d’amore tra Valentina Vignali e il compagno Fabio Stefanini; ora sono prossimi al matrimonio ma l’ex cestista non dimentica le relazioni avute negli anni precedenti, soprattutto considerando il tema odierno: i tradimenti. Più volte la modella ha vissuto tale esperienza come da lei raccontato oggi a La Volta Buona. Da giovanissima ha scoperto delle chat di un suo ex fidanzato con altre ragazze: “Niente di particolare, ma ci rimasi benissimo”. Sempre sui social, in altre circostanze, sono emersi altarini simili: “Più avanti cose ancora più assurde; avevo un dubbio e parlando con una ragazza scopro che si erano visti. Grandi scoperte sui social… Quando vedi il follow a tante ragazze ti fai due domande, sul web con gli occhi aperti ti accorgi di diverse cose”.