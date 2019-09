Valentina Vignali/ Il nuovo libro, l’amore con Lorenzo Orlandi e… (Pomeriggio 5)

Valentina Vignali, volto trai più celebri dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, sarà ospite oggi di Barbara D’Urso nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5. L’ex gieffina è infatti a un passo dalla pubblicazione del suo nuovo libro, “Forti come noi”, nel quale ripercorrerà la sua lotta al tumore e i suoi stati d’animo nel percorso alla guarigione. In un post condiviso sui social, la Viagnali ha fatto sapere ai suoi numerosissimi follower di aver cominciato a mettere nero su bianco il libro da circa un anno, di averlo interrotto nella lunga pausa causata dalla sua permanenza nella casa di Cinecittà e di averlo ripreso in mano subito dopo. Del suo progetto, che dovrebbe vedere la luce già nei prossimi giorni, fino a oggi ha preferito non parlare. Lo farà soltanto oggi, nel corso del suo intervento previsto nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5.

Le domande dei follower

In attesa che la sua intervista a Pomeriggio 5, Valentina Vignali ha risposto alle domande dei suoi numerosissimi followers in rete, svelando alcuni piccoli dettagli sulla sua vita privata. Incalzata dalle curiosità degli internauti, nelle Story di Instagram la cestista ha ammesso di non aver mai fatto uso di droghe, poi ha confermato di non aver mai avuto un flirt con un calciatore, ma di aver frequentato due ragazzi contemporaneamente. La Vignali ha svelato inoltre di aver pensato diverse volte di lasciare il suo paese, l’Italia, e in particolare, una bandierina degli Stati Uniti svela quella che potrebbe essere la sua destinazione preferita; ma è sui temi dell’amore che i suoi fan si sono sbizzarriti, chiedendole soprattutto dettagli sulla sua attuale vita sentimentale. La sportiva, in particolare, ha ammesso di aver fatto l’amore all’aperto, pagato il conto a un uomo e di aver pianto per amore. E per quanto riguarda il suo futuro con il suo attuale fidanzato Lorenzo Orlandi, ha rivelato di aver già pensato alla possibilità di avere dei figli.

