Valentina Vignali/ Il silenzio del fidanzato Lorenzo Orlandi, aria di crisi? (GF 16)

Valentina Vignali ha appena sfiorato l’ennesima polemica, per via di alcune parole dette durante il suo percorso al Grande Fratello 16. Si tratta delle parole negative riservate a Mercedesz Henger, che ai suoi occhi appare come una delle ospiti fisse più antipatiche del parterre di Barbara d’Urso. L’attacco è giunto alle orecchie della diretta interessata, che però ha deciso di non risponderle a tono. Si è limitata solo a sottolineare, durante l’intervista a Novella 2000, che l’antipatia è reciproca. In realtà la cestista le piace anche, per via di quella sua forte determinazione che la spinge a sapere sempre che cosa vuole dalla vita. Valentina intanto non smette di fare le sue piccole incursioni nel rapporto fra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, anche se si tiene a debita distanza. Visto che il ragazzo ha parlato spesso a Vladimir Luxuria di quanto accaduto nella Casa, la concorrente ha scelto di non dire la sua e di non ribadire la propria opinione. Dopo tutto ha già sottolineato in seguito alla scorsa diretta di non aver voluto fomentare altri gossip rosa, scegliendo di non approfittare della prova del bacio per sfiorare le labbra del veronese. La Vignali però ha deciso di dire la sua in seguito ad un attacco di Francesca De Andrè a Martina: anche se le reazioni della prima sono spesso esagerate, questo non vuol dire che abbia le sue ragioni. Intanto Enrico prova una lezione abbastanza coraggiosa da latin lover, clicca qui per il video.

Valentina Vignali, Grande Fratello 2019: il nervosismo si fa sentire

Il nervosismo di Valentina Vignali continua a farsi sentire al Grande Fratello 2019: la vediamo spesso con le mani alla bocca, impegnata a mangiarsi le unghie mentre affronta diversi discorsi con gli altri concorrenti. Non si capisce bene quali siano le sue recenti motivazioni, visto che il peggio è già emerso la scorsa settimana. L’incontro con la madre non ha comunque modificato il suo atteggiamento all’interno della Casa e per ora la pace regna anche grazie alla decisione degli altri gieffini di non permettere che la rabbia prenda il sopravvento. Anche se qualcuno degli abitanti del loft si comporta ovviamente in modo diverso. Questo dà la possibilità a Valentina di rilassarsi un po’ e di pensare alle ricette dolci da proporre a tutto il gruppo. La Vignali si sta dimostrando infatti un valido sostegno per gli altri concorrenti, riuscendo a diventare essenziale per fare una spesa più vantaggiosa per tutti. Al suo fianco troviamo spesso l’amico Daniele Dal Moro, che questa volta però sembra aver raffreddato il loro rapporto. A parte alcune occasioni, il ragazzo cerca di interagire con gli altri gieffini piuttosto che con l’amica. Giusto per evitare altre insinuazioni sulla natura del loro legame.

Rischia grosso davvero?

Valentina Vignali continua a rischiare grosso al Grande Fratello 2019, ma appare sempre più evidente che nessuno degli altri concorrenti non sceglierà mai di votarla. Nonostante i suoi modi di fare spesso aggressivi e sopra le righe, Valentina riesce a riscuotere la simpatia di tutti e la lealtà del gruppo. Difficile credere che prima o poi la vedremo al televoto, il vero scoglio da superare. La concorrente infatti potrebbe non superare il confronto con il pubblico, che fin dalle prime settimane di reality continua a chiedere la sua espulsione. La popolarità iniziale ha lasciato spazio da tempo ad una polemica accesa nei confronti della ragazza e non solo per i sentimenti che agli occhi di molti nutrirebbe per Daniele Dal Moro. Per ora l’unico pallino di Valentina è scoprire se il fidanzato Lorenzo Orlandi non abbia mal interpretato quanto avvenuto in Casa, dato che nell’ultima diretta ha scelto di non presentarsi fra gli ospiti in studio. Durante i commenti a caldo, la Vignali ha sottolineato di credere che si tratti solo di una coincidenza: il ragazzo lavora sempre fino a tardi, anche se non è escluso che possa aver frainteso alcune aspetti della sua esperienza gieffina. Per evitare qualsiasi discussione, il bel Lorenzo intanto ha bloccato i commenti su Instagram, forse per impedire che gli haters continuino a tormentarlo con dubbi e frecciate.



