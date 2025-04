In una intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque nella giornata di ieri, Antonino Spinalbese ha annunciato che parteciperà a The Couple da solo, senza alcun compagno di viaggio al suo fianco. Un’anticipazione sorprendente, dato che secondo il regolamento ogni concorrente dovrebbe gareggiare con un partner. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, le cose potrebbero presto cambiare e Antonino Spinalbese potrebbe essere affiancato da Valentina Vignali in questa nuova avventura in tv.

La sportiva ed influencer, nonché ex concorrente del Grande Fratello, potrebbe dunque essere il nome a sorpresa di questa edizione e prende quota l’ipotesi che partecipi assieme ad Antonino. Al momento si tratta di un semplice rumor, vedremo dunque se arriveranno conferme in merito nelle prossime ore.

Valentina Vignali, dall’amore ritrovato al possibile ritorno in tv: Antonino Spinalbese la aspetta a The Couple?

La trentatreenne cestista, come dicevamo, aveva partecipato ad un’edizione del Grande Fratello in passato, facendosi notare per il suo caratterino battagliero. Nel frattempo ha ritrovato l’amore, curiosamente con il suo primo fidanzato dei vent’anni. Si tratta del giocatore di basket Fabio Stefanini, con cui la sportiva sarebbe felicissima. E’ stata lei, nei mesi scorsi, ad annunciare il graditissimo e sorprendente ritorno di fiamma, con una serie di foto romantiche postate sui social.

“Io non so spiegare bene cos’è successo quest’estate quando i nostri occhi si sono incrociati di nuovo dopo tutti questi anni, ma mi ricordo che c’è una canzone di un signore di Roma che fa così: ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano…’”, ha detto Valentina Vignali, citando il mitico Antonello Venditti. Ora però è forse tempo di pensare alla nuova avventura che la attende. Sarà lei ad affiancare il parrucchiere a The Couple? Non ci resta che attendere per scoprirlo…