Valentina Vignali, ricordo struggente di Manuel Vallicella/ “Ti prometto che…”

A distanza di due mesi dalla tragica e prematura scomparsa di Manuel Vallicella, l’amica Valentina Vignali lo ricorda con un toccante post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Valentina Vignali ha così pubblicato una galleria di foto in cui sorride accanto all’ex tronista di Uomini e Donne. Spensierati, felici e sorridenti, nelle foto e nei video pubblicati dalla Vignali, Manuel si diverte insieme all’amica godendosi ogni istante trascorso con lei. Sono tanti i ricordi che la Vignali porta nel cuore e che, a distanza di due mesi dalla tragedia, ha deciso di condividere con i propri followers ricordando la bellezza interiore ed esteriore di Manuel.

“Ti prometto che un giorno ci riabbracceremo”, ha scritto Valentina facendo commuovere tutti i suoi followers che hanno lasciato un commento personale su Manuel. “È ancora così incredibile, solo a immaginarlo”, scrive qualcuno. “Che tristezza, era l’unico che mi è realmente piaciuto a Uomini e Donne anni fa. Troppa tristezza non doveva andare così”, ha aggiunto un’altra.

Manuel Vallicella si è tolto la vita a soli 35 anni. La sua è stata una tragedia che ha colpito la sua famiglia e gli amici. La notizia della morte di Manuel ha colpito profondamente anche la famiglia di Uomini e Donne in cui Manuel era stato accolto prima come corteggiatore e poi come tronista. Proprio la redazione di Uomini e Donne, dopo la diffusione della notizia della sua morte, ha ricordato Manuel con parole speciali.

“Vogliamo ricordarti così… un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel”, il ricordo di Manuel a Uomini e Donne. Un dolore, quello per la morte di Vallicella, che famiglia e amici portano nel cuore.

