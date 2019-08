VALENTINA VIGNALI RISPONDE ALLA FOTO DELL’EX LAUDONI/ Hot con Lorenzo a Marrakesh

Valentina Vignali risponde alla foto senza veli dell’ex Stefano Laudoni con la nuova fidanzata Giorgia Crivello con una foto romantica e da far invidia a tantissime persone. La ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di trascorrere una vacanza all’insegna del sole e del relax in compagnia del fidanzato Lorenzo Orlandi a Marrakesh. La cestita ha postato una foto in cui bacia teneramente il fidanzato e i ‘malpensanti’ hanno subito pensato che la tempistica di questo scatto sia legata all foto hot pubblicata dall’ex compagno poche ore fai social. Due foto completamente diverse, anche se ogni qual volta la Vignali pubblica qualcosa scoppia la discussione. Questa volta a lanciare la ‘bomba’ è un utente che scrive: “ma cosa sono quelle macchie che ha sul seno? Lo sapete”. La risposta ironica ella Vignali non tarda ad arrivare: “peste bubbonica, defollowami o la prendi pure tu”.

Valentina Vignali: foto in costume su Instagram

Seguita da 2,2 milioni di follower, Valentina Vignali è una vera e propria star di Instagram. La cestista ed ex concorrente del Grande Fratello è molto amata, ma anche molto criticata. Lo dimostrano i commenti sotto alle sue foto, che vengono accolte ogni volta con frasi da parte di follower pungenti e in molti casi semplicemente invidiosi. E’ il caso della foto in costume rosso che, da un lato ha fatto impazzire i fan, e dall’altro ha ricevuto commenti critici per via delle dimensioni ‘ridotte’ del pezzo di sopra. A segnalare la cosa un utente: “c’è un problema con il pezzo sopra, mi sa che hai preso una taglia di meno” a cui sono seguiti vari commenti come “Scusa… è il costume piccolo o va di moda coprire metà tetta ed io non lo sapevo?”. A mettere a tacere tutti una risposta epica: “Va di moda così!”, mentre fa sorridere quello di un utente che scrive: “Vale, anch’io continuo a mettere costumi di quando avevo 12 anni”. Naturalmente non sono mancati i commenti dei fan che hanno apprezzato le forme della cestista: “sei spettacolare!”.

Valentina Vignali: “vivi ogni secondo come l’ultimo”

Piaccia o no, Valentina Vignali è una che ci mette la faccia sempre. Anche all’interno della casa del Grande Fratello la cestista non si è mai tirata indietro nel dire la sua, anche se utilizzando a volte parole poco garbate. Sta di fatto che è un personaggio che divide e colleziona centinaia e centinaia di like sui social. Una delle ultime foto postate, prima del viaggio a Marrakesh, l’hanno vista felice e sorridente condividere un messaggio – pensiero da Copenaghen: “Vivo ogni secondo come l’ultimo secondo, credo in poche cose ma ci credo fino in fondo, amo irresponsabilmente tanto che non riesco a smettere…”. C’è altro da aggiungere?

