Valentina Vignali Vs Giulia De Lellis e Ferragni/ “Influenzate soltanto i cadaveri!”

Valentina Vignali è un fiume in piena. La modella e campionessa di basket, nota per non avere peli sulla lingua, non è la prima volta che si scaglia contro alcuni volti noti del web per aver indossato pellicce vere. Già qualche tempo fa, infatti, l’ex gieffina si è scagliata contro Elisa De Panicis, Cecilia Capriotti e Paola Turani postando alcuni scatti in cui le tre donne indossavano pellicce di ermellino e capi in pelle di montone. A distanza di alcuni mesi, Valentina torna all’attacco contro alcune famosissime influencer con milioni di follower. Nelle scorse ore ha infatti segnalato su Instagram nuove fotografie: un’immagine di Chiara Ferragni con tanto di emoji disgustate, poi una di Giulia De Lellis e infine compare anche Chiara Biasi.

Valentina Vignali attacca alcune famose influencer: il web dalla sua parte

Oltre alle faccine disgustate, Valentina Vignali ha poi commentato le immagini con parole piuttosto forti: “L’unica cosa che influenzate sono i cadaveri. Complimenti a tutte”, ha scritto. “E niente, non ci arrivate proprio”, ha ancora aggiunto. La denuncia della Vignali ha subito raccolto grandi apprezzamenti da parte del web. In tanti si sono scagliati contro la tendenza di indossare pellicce vere e, soprattutto, di ‘sponsorizzare’ questo tipo di immagine sul web. Ecco infatti alcuni commenti: “Secondo giorno, seconda pelliccia. Bah”, e ancora “Brava sponsorizza le pellicce, quanta imbecillità”, oppure “Manca il tag diretto per l’animale morto sulle tue spalle”.



