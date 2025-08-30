Valentina Vitale, ex dama dal trono over di Uomini e Donne, cambia look e conquista tutti: ecco cosa ha fatto ai capelli.

Tra le dame della scorsa stagione di Uomini e Donne che non torneranno nel parterre del trono over nel corso della nuova stagione che prenderà ufficialmente il via su canale 5 dal 22 settembre 2025 c’è anche Valentina Vitale. Bellissima e single, nella scorsa stagione ha scelto di mettersi in gioco partecipando al trono over. Inizialmente, ha frequentato Alessio Pili Stella con cui, però, non è andata bene. Tutto è cambiato quando in studio, esclusivamente per lei, è arrivato Emanuele Longallo. Ad entrambi è bastato il primo appuntamento per capire di stare bene insieme e di voler continuare a conoscersi.

Dopo poche settimane, i due hanno lasciato il programma ed oggi sono davvero molto uniti e innamorati. Entrambi di Napoli, anche se lei trascorre diverso tempo a Milano per lavoro, i due hanno trascorso insieme una splendida estate ed ora che il nuovo anno lavorativo sta per cominciare, l’ex dama ha deciso di cambiare look.

Il nuovo look di Valentina Vitale

Nessun cambiamento drastico per Valentina Vitale che ha scelto di mantenere una lunghezza media cambiando, tuttavia, il taglio e soprattutto il colore. Se durante l’esperienza a Uomini e Donne ha sfoggiato anche dei riflessi biondi, oggi, come potete vedere anche dalla foto in basso, l’ex dama del trono over ha scelto un colore più scuro ed uniforme.

Per mettere in evidenza il cambiamento, poi, Valentina ha sfoggiato una piega liscia mettendo in evidenza i lineamenti perfetti del suo viso. Sempre bellissima, l’ex dama ha conquistato tutti con il nuovo look e tra gli affezionati di Uomini e Donne c’è chi spera di vederla presto, nuovamente in studio, insieme ad Emanuele per raccontare i dettagli della relazione.

