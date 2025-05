Valentina Vitale ed Emanuele: confronto a Uomini e Donne

Valentina Vitale ed Emanuele sono una nuova coppia di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over hanno lasciato insieme il programma come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Prima di salutare tutti per vivere la storia lontano dai social, Emanuele e Valentina raccontano i primi giorni di conoscenza in studio. Il cavaliere è arrivato la scorsa puntata esclusivamente per conoscere Valentina che, non solo ha deciso di farlo restare in trasmissione, ma ha ammesso di essere stata molto colpita dal suo modo di fare elegante e composto.

Doppia Curva, chiesti 4 anni e 10 mesi per Rosiello, ex bodyguard Fedez/ Per Francesco Lucci 6 anni e 10 mesi

Una prima impressione che è stata confermata anche dopo averlo conosciuto lontano dalle luci dei riflettori. In una sola settimana, infatti, Emanuele ha fatto breccia nel cuore di Valentina che, in studio, ammette di essere davvero felice di averlo incontrato.

Valentina Vitale ed Emanuele: il racconto della prima settimana insieme

Valentina Vitale ed Emanuele sono stati tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2025. Il cavaliere e la dama si sono accomodati al centro dello studio raccontando di essersi sempre visti sin dal loro primo incontro in studio.

Ponte sullo Stretto: cantieri entro estate 2025/ Ok al protocollo antimafia: "Sarà quello di Milano-Cortina"

“Siamo tornati domenica insieme a Napoli. Poi ci siamo visti tutta la settimana e tutte le sere”, spiega Emanuele. “Ci siamo visti praticamente tutti i giorni. Emanuele è una persona che mi piace molto. Io ero a Napoli per lavoro e lui vive a Napoli e quindi ci siamo visti tutti i giorni. Abbiamo molta complicità, c’è stato un bacio”, spiega Valentina con Emanuele che ha confermato tutto spiegando che, dopo una serata sugli scogli con una bottiglia di vino e due calici, è arrivato “il primo di una serie di baci”.