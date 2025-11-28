Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, la coppia del trono over Valentina Vitale ed Emanuele, svelano la novità.

Nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie di cui alcune stanno ancora insieme mentre altre si sono dette addio da diverso tempo. E’ tutto finito, infatti, tra Margherita Aiello che oggi ha ritrovato l’amore con un’altra persona e Denis; tra Morena Farfante e Francesco ma anche tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino che oggi è nuovamente protagonista della trasmissione. Stanno ancora insieme, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che sono sempre più innamorati e uniti. C’è, tuttavia, anche un’altra coppia che non solo sta ancora insieme ma ha anche deciso di fare l’importante passo della convivenza.

Loro sono Valentina Vitale ed Emanuele Longallo che si sono conosciuti nella scorsa stagione. Emanuele è arrivato in trasmissione, esclusivamente per conoscere Valentina dopo la fine della frequentazione di quest’ultima con Alessio Pili Stella. L’arrivo di Emanuele ha travolto Valentina che, dopo poco tempo, ha lasciato con lui il programma.

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo dopo Uomini e Donne: l’inizio della convivenza

Quello tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sin dal primo appuntamento, i due sono stati travolti da un sentimento che è cresciuto uscita dopo uscita portandoli a salutare in pochissimo tempo il programma per viversi lontano dalle telecamere. Entrambi di Napoli con Emanuele che vive e lavora a Milano, hanno trascorso i primi mesi vivendo la storia a distanza ma trovando sempre del tempo per stare insieme. Da settembre, però, tutto è cambiato.

Intervistati da Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo 3, Emanuele e Valentina hanno svelato di convivere da settembre e, per amore, l’ex cavaliere del trono over ha fatto un’importante scelta di vita. Emanuele, infatti, ha lasciato Napoli e si è trasferito a Milano dove Valentina vive e lavora.

