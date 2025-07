Amore a gonfie vele tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo che, dopo mesi dall'addio a Uomini e Donne, potrebbero fare un gesto importante.

Tra le coppie nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne nel corso dell’ultima stagione spicca quella di Valentina Vitale ed Emanuele Longallo che, a differenza di altri protagonisti, non hanno dato vita a molte dinamiche. La frequentazione tra i due è iniziata quando Emanuele è arrivato in studio esclusivamente per conoscere Valentina restando senza parole di fronte alla sua bellezza. Dopo il primo appuntamento, Emanuele e Valentina erano già convinti di volersi frequentare e di non voler conoscere altre persone e dopo poche settimane hanno lasciato la trasmissione insieme senza troppi fronzoli.

A distanza di mesi, la storia tra Emanuele e Valentina procede a gonfie vele e come mostrano entrambi sui social sono davvero sereni e felici al punto che il grande passo da parte della coppia, dopo l’estate, non è assolutamente da escludere.

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo: la convivenza nei progetti di coppia?

Esattamente come Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che stanno positivamente sorprendendo tutti, anche Valentina Vitale ed Emanuele Longallo stanno facendo la stessa cosa. Complici, uniti e sempre più innamorati, insieme, si divertono davvero tanto come documentano i vari contenuti social che pubblicano entrambi. Grazie all’estate, pur vivendo in due città diverse, i due si stanno vivendo a 360 gradi. Valentina, infatti, pur vivendo a Milano, sta trascorrendo tanto tempo a Napoli che, oltre ad essere la sua città, è anche la città in cui vive e lavora Emanuele.

I due, così, si stanno ritagliando del tempo per godersi la vita di coppia godendosi il sole, l’estate e il mare. Davvero belli insieme, Valentina ed Emanuele hanno ormai conquistato tutti e sono davvero tanti i fan di Uomini e Donne convinti che presto i due andranno a convivere. Settembre sarà il mese giusto?