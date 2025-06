La storia d'amore tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo procede a gonfie vele dopo Uomini e donne: la convivenza sarà il prossimo passo?

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo: amore a gonfie vele

A Valentina Vitale ed Emanuele Longallo sono bastate poche settimane di frequentazione per capire di voler stare insieme e di continuare a frequentarsi lontano dallo studio di Uomini e Donne ed oggi, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over sono sempre più felici e innamorati. Dopo averla vista in tv, Emanuele ha capito subito di volerla conoscere e, dopo aver incrociato il suo sguardo in studio, Emanuele non ha più avuto dubbi sulla voglia di conoscere Valentina con cui è scattato subito un feeling speciale.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri pazzo di Cristina: il romantico gesto/ Come procede la storia

Durante il primo confronto in studio, Valentina ha ammesso di essere stata piacevolmente spiazzata da Emanuele al punto da aver pensato di conoscerlo da tempo. Una storia che è nata in modo naturale e che oggi rende entrambi davvero felici e innamorati come testimoniano le varie foto che condividono sui social.

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo: convivenza in vista?

“Noi”, scrivono Emanuele Longallo e Valentina Vitale pubblicando la foto che vedete qui in basso e accompagnando il tutto da un cuore rosso. Fidanzati da qualche mese, Valentina ed Emanuele si stanno vivendo molto nonostante vivano in due città diverse. Valentina, infatti, vive e lavora a Milano, ma torna spesso a Napoli, la sua città d’origine, sia per lavoro che per stare con la sua famiglia ed ora anche per viversi il fidanzato Emanuele.

Ida Provenzano, è lei il vero volto dietro Uomini e Donne/ "Maria? Mi ha cambiato la vita con una telefonata"

Bellissimi, uniti e molto innamorati, Valentina ed Emanuele hanno conquistato l’affetto dei fan di Uomini e Donne che continuano a seguirli sui social dove condividono tanto della loro relazione. La coppia si appresta così a vivere l’estate insieme e chissà che in autunno non decidano di compiere l’importante passo della convivenza. Valentina, qualora arrivasse la proposta di convivere, deciderà di lasciare Milano per tornare a vivere stabilmente a Napoli?