Valentina Vitale e la conoscenza con Emanuele a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, un’altra coppia del trono over lascerà il programma per viversi la storia lontano dalle luci dei riflettori. Si tratta di Valentina Vitale ed Emanuele che si sono conosciuti nella puntata del dating show di canale 5 del 14 maggio. Emanuele è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere Valentina che, dopo aver chiuso con Alessio Pili Stella, ha fatto fatica ad uscire con altri uomini. Tuttavia, l’arrivo nel programma di Emanuele l’ha spinta a farlo restare in trasmissione per poterlo conoscere.

Una scelta giusta quella della dama a cui sono bastate poche settimane per capire di voler vivere una storia con Emanuele fuori dal programma. Emanuele, a sua volta, ha trovato in Valentina la donna che si aspettava vedendola dalla tv uscendo dal programma con lei.

Valentina Vitale ed Emanuele: ecco come procede la storia dopo Uomini e Donne

La puntata dell’addio di Valentina Vitale ed Emanuele a Uomini e Donne andrà in onda nei prossimi giorni. Nel frattempo, i fan si chiedono come sta andando la storia tra la dama e il cavaliere del trono over. A svelare tutto è lo stesso Emanuele che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui Valentina appare di spalle.

Una foto che conferma la complicità e l’unione della coppia che continua a viversi la storia lontano dalle ludi dei riflettori. Una foto che ha scatenato l’entusiasmo dei fan e che conferma, probabilmente, l’inizio di una vera storia d’amore. Dopo la delusione vissuta con Alessio Pili Stella, Valentina Vitale, così, in Emanuele, ha trovato l’uomo giusto con cui lasciare il programma e costruire qualcosa insieme nella quotidianità. Per la nuova coppia del trono over, dunque, si prospetta un’estate d’amore e di serenità.