Valentina Vitale racconta la storia d'amore con Emanuele Longallo e lancia una frecciatina ad Alessio Pili Stella.

Valentina Vitale è un’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, nella scorsa stagione, nella trasmissione di Maria De Filippi, ha trovato davvero l’amore. Dopo la fine della frequentazione con Alessio Pili Stella, Valentina ha conosciuto Emanuele Longallo con cui il feeling è stato immediato al punto che i due hanno lasciato insieme la trasmissione cominciando ufficialmente una relazione. Una storia che, ad oggi, non solo prosegue a gonfie vele ma sta diventando sempre più importante. La coppia che ha trascorso l’estate insieme condividendo diversi contenuti sui social, a Uomini e Donne Magazine, ha annunciato un’importante decisione.

Pur essendo entrambi di Napoli, Emanuele e Valentina vivono la storia a distanza perché lei vive e lavora a Milano. Per amore della fidanzata, così, Emanuele ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo. “Lei è la prima donna per cui faccio un passo del genere”, le parole di Emanuele.

Valentina Vitale commenta il ritorno di Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Se Valentina Vitale è serenamente e felicemente fidanzata con Emanuele Longallo, Alessio Pili Stella è ancora single e così ha deciso di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha così partecipato alle prime registrazioni sperando di concludere la stagione con l’amore. Del ritorno di Alessio a Uomini e Donne ha parlato anche Valentina che, avendo avuto una frequentazione con lui, si è lasciata andare ad una dichiarazione che, a detta dei fan del dating show di canale 5, potrebbe essere interpretata come una frecciatina nei confronti del cavaliere.

“Secondo me è meglio se sta a casa (ride ndr), lo dico per lui. Cosa potrebbe combinare? È un grande latin lover, inutile fare previsioni […] A Gemma auguro davvero di trovare l’amore. Lo cerca con tutta se stessa”, sono le parole di Valentina a cui potrebbe rispondere lo stesso Alesiso.