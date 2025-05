Valentina Vitale super corteggiata a Uomini e Donne: la dichiarazione di Arcangelo

Tra le dame più giovani del parterre del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Valentina Vitale, la 35enne di origini campane che vive a Milano, città in cui lavora essendo la fondatrice di un brand di moda ed un’agenzia che offre pubblicità ed eventi per l’industria fashion. Bellissima e con un fisico prorompente, Valentina è una delle dame più corteggiate. Durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi, Valentina ha avuto una lunga frequentazione con Alessio Pili Stella con cui, però, è finito tutto quando lei ha scambiato qualche messaggio con Pierpaolo, un altro cavaliere del parterre.

Valentina, inoltre, nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2025, ha ricevuto anche la dichiarazione di Arcangelo. Il cavaliere che sta uscendo con Gemma Galgani e Marina ha ammesso che uscirebbe volentieri con Valentina che, però, ha rifiutato l’invito. Assolutamente bellissima, Valentina è molto presente sui social e, tra le tante foto del suo profilo Instagram spunta quella in cui appare senza trucco.

Valentina Vitale e la foto senza trucco prima di Uomini e Donne

Sono tante le foto pubblicate da Valentina Vitale sul suo profilo Instagram e scorrendo indietro nel tempo spunta una foto dl 2017 in cui la dama si mostra senza trucco e senza filtri. Sempre bellissimi e con i lineamenti ben definiti, Valentina incanta i followers nella foto del passato. “Bella”, scrive una follower sotto la foto.

Nella foto, Valentina è più giovane ma la sua bellezza è assolutamente evidente. Tuttavia, la differenza rispetto ad oggi non si nota. Anche i capelli sono sempre lunghi e la tonalità appare molto simile a quella che la dama sfoggia attualmente.

