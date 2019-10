VALENTINA VS ARMANDO/ Uomini e donne: “non hai rispetto per le donne”

Duro attacco nei confronti di Armando Incarnato da parte di due nuove dame del parterre del trono over. Oltre a Valentina, a puntare il dito contro il cavaliere è anche Debora. Valentina, al centro dello studio, svela i motivi che l’hanno spinta a chiudere la conoscenza. “Ho deciso di chiudere la frequentazione con Armando perché è un maleducato, non ha rispetto per le donne perché lui vuole essere la prima donna e al suo fianco vuole una bambola. Mi ha mandato foto e video delle sue serate con gli amici e poi esco io e mi dice di sparire”, dice Valentina. Anche Debora si dice d’accordo con Valentina. “Lui usa le donne per stare al centro dell’attenzione. Dopo venti minuti di aperitivo, ho capito che è un personaggio. Anche il discorso di Ida e il gesto di andare a consolarla in bagno è stata una furbizia”. Armando non accetta le accuse delle due dame: “stanno parlando due donne con cui ho avuto delle discussioni”, dice il cavaliere che ribadisce di essere interessato ad Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VALENTINA ATTACCA ARMANDO: “SEI UN CAFONE”

Uomini e donne torna oggi con un nuovo quadrato amoroso, così possiamo definire l’arrivo al centro dello studio di Armando, Riccardo Guarnieri con Valentina F. e Ida Platano. Le cose tra loro si complicano tanto da tenere banco nella nuova puntata del programma con uno scontro al vertice come non se ne vedeva da tempo. Ormai siamo abituati a vedere Ida Platano scappare in lacrime dietro le quinte dopo quello che è successo con Riccardo Guarnieri e sono poche le dame che, messe da parte quelle che trovano l’amore, riescono a tenere testa agli uomini. Una di queste è sicuramente la bella rossa, new entry del programma, che oggi tornerà al centro dopo quello che è successo la scorsa settimana. In particolare, la rossa aveva iniziato una conoscenza con Armando e con Riccardo Guarnieri e mentre con quest’ultima hanno continuato a sentirsi, le cose con il primo si sono fatte complicate.

VALENTINA ATTACCA ARMANDO NELLA NUOVA PUNTATA DI UOMINI E DONNE

Il video che potete vedere cliccando qui mostra la donna alla carica con Armando reo di averla trattata male e, sicuramente, di non averla corteggiata. In particolare, nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne, la rossa inveisce contro di lui: “Tu lunedì non mi hai detto niente di Ida perché sei solo un cafone, un maleducato che non ha rispetto per le donne. Tu sei la prima donna e devi stare al centro dell’attenzione”. Un vero e proprio attacco frontale che arriva dopo una settimana difficile in cui Armando ha preferito portare in giro per locali Ida Platano arrivando a baciarla. Inutile dire che la discussione si allargherà anche a Riccardo Guarnieri. Cos’altro succederà a quel punto?



