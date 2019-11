Valentine Demy “Paolo Brosio guardava i miei porno”/ “Con Giancarlo Giannini…”

Valentine Demy, stella del porno tra gli anni Novanta e Duemila, dice addio al mondo dell’hard. L’ex pornostar, al secolo Marisa Parra, ha rivelato di soffrire da tempo di depressione. «Sono in terapia da anni», ha confessato la 56enne, che con la forza di volontà e i medicinali è riuscita a stare un po’ meglio. Anche se «dalla depressione non si guarisce, va e viene, ti perseguita sempre». L’ex musa di Tinto Brass ha affermato inoltre di essere single dopo una relazione di 10 anni con una donna, che ha amato «follemente» e con cui è finita a causa della sua vita troppo complicata. «Ho una sorella con il cancro, un fratello che ha avuto problemi con la legge, la mamma senza una gamba». Per tutti questi motivi Valentine Demy non può più lavorare come attrice. «I soldi sono finiti, ho dovuto reinventarmi e fare la mistress in casa per vivere». Ma Valentine Demy non rinnega la sua carriera di pornostar, anzi tornerebbe a fare film porno e spettacoli hard «se il mercato fosse redditizio e vivo come negli anni 90». Valentine Demy, ad esempio, lavorerebbe col giovane pornoattore Max Felicitas.

VALENTINE DEMY, DA GIANCARLO GIANNINI A PAOLO BROSIO

Valentine Demy ha mandato un messaggio anche a quelle colleghe che hanno rinnegato il mondo del porno dopo averlo lasciato. «Si sono arricchite facendo questo e ora che sono uscite da questo mondo o che sono a fine carriera si permettono di sputare nel piatto dove hanno mangiato fino a pochi anni fa». Lei invece ritiene che la sua depressione sia proprio legata al suo addio al mondo hard. «Io mi sono ammalata di depressione quando ho abbandonato il mondo a luci rosse, è una fatalità? Non credo proprio». L’ex musa di Tinto Brass però ha rivelato anche di aver avuto un flirt con Giancarlo Giannini, che ricorda come un uomo timido ed educato. «Sono rimasta male però quando qualche anno fa ci siamo incrociati sul set di una fiction per Canale 5 ha fatto finta di non ricordarsi di me». E questo per lei è impossibile visto che «tutti gli uomini con cui sono stata a letto si ricordano di me e delle mie performance». Ora vorrebbe far perdere la testa a Paolo Brosio: «Delle amiche in comune mi hanno riferito che anni fa prima della sua conversione religiosa guardava sempre un mio film porno, gli piaceva molto. Sicuramente se venisse a letto con me lo farei riconvertire di nuovo… ma nella strada della perdizione!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA