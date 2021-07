Valentino Bisegna di Matt & Bise presto papà/ La fidanzata Sara Di Sturco è incinta

Valentino Bisegna del duo Matt & Bise e Sara Di Sturco stanno per coronare un grande sogno: quello di diventare genitori. Le due star del web hanno annunciato con grande gioia l’arrivo del loro primo figlio. Valentino, in particolare, ha dato l’annuncio con una dolce foto in cui, in ginocchio, bacia il pancino della fidanzata in dolce attesa. “Il sogno di una vita. Diventeremo genitori“, ha esordito Bisegna. “Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva “ cosa desideri di più al mondo? ” la mia risposta era sempre “ diventare papà “ ed ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo”. La coppia non è spaventata dalla sua giovanissima età (Lui ha 28 anni, lei 24); infatti Valentino sottolinea: “siamo giovani, forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esistere”.

Beatrice Valli concorrente di Ballando con le stelle 2021?/ Appello a Milly Carlucci

Sara Di Sturco è incinta: l’annuncio su Instagram

Anche Sara Di Strurco, star di TikTok, con oltre 2,6 milioni di followers, ha pubblicato lo stesso scatto del fidanzato Valentino Bise, dicendosi al settimo cielo. “Ebbene si, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande… un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia.” ha scritto la giovane. Per poi aggiungere: “Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita. Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino ed il mio è proprio questo. Spero siate felici per noi e che ci sosterrete in questa grande avventura. Quindi… beh che dire… SORPRESA”, ha concluso.

Marie is on Fire - Mai sola/ Su Canale 5 il film con Stefan Murr (16 luglio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Bisegna-Matt & Bise (@valebise)

LEGGI ANCHE:

La storia del dottor Wassell/ Su Rete 4 il film di Gary Cooper (oggi, 16 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA