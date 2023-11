Valentino Bisegna e Sara Di Sturco in crisi?/ Arriva la conferma: “Racconteremo la verità”

Valentino Bisegna conferma la crisi con Sara Di Sturco: l’intervento sui social

Valentino Bisegna e la compagna Sara Di Sturco stanno affrontando una crisi. In queste ultime settimane, sono circolati numerosi rumor sulla loro relazione, che i diretti interessati hanno confermato. A dare spiegazioni sui social proprio Valentino che ci ha tenuto a fare più chiarezza su quanto stia accadendo con Sara.

“Ciao a tutti. negli ultimi giorni è successo di tutto, hanno parlato tutti di noi, della nostra facendo supposizioni trasformate poi in realtà create da voi! Che abbiamo affrontato una grandissima crisi è palese, e questo è il prezzo da pagare quando si ha una relazione pubblica e lo comprendiamo! Per questo racconteremo la verità e daremo delle spiegazioni per rispetto nostro, di chi ci vuole bene e sicuramente delle persone con cui avevamo un evento e che ahimé abbiamo annullato!” afferma.

Valentino Bisegna: “Adesso prendiamo del tempo solo per noi”

Bisegna non è voluto scendere in ulteriori dettagli, ma ha rassicurato i fan che darà maggiori spiegazioni sulla crisi con Sara Di Sturco. La coppia sta attraversando un momento molto difficile, tanto da aver cancellato alcuni eventi con i follower.

La star social aggiunge: “Oggi però non è il giorno, adesso prendiamo del tempo solo per noi che è la cosa più importante di tutte! Ci sentiamo presto e grazie a chi comunque è stato rispettoso, ci ha sostenuto o ha deciso di non esporsi saggiamente non conoscendo la verità dell’accaduto”. Dunque, per ulteriori informazioni si dovrà attendere ancora un po’; riuscirà la coppia a superare questo momento buio della propria relazione? Il tempo lontano dai social li aiuterà a passare più tempo insieme, a ripristinare un po’ di serenità.

