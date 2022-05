Valentino compie 90 anni/ Il simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy

Uno stilista che ha scritto pagine importanti della storia della moda, un simbolo che ha reso famosa l’Italia in tutto il mondo. Valentino è molto più di un artista e si prepara a raggiungere un traguardo importantissimo: domani, mercoledì 11 maggio 2022, compirà 90 anni. In programma una festa in una delle sue dimore, per la precisione quella sull’Appia antica.

Attratto fin da giovanissimo dal mondo della moda e della creatività sartoriale, Valentino ha mosso i primi passi studiando in giro per l’Europa. Negli anni cinquanta si è trasferito a Parigi, lavorando come collaboratore nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Nel 1957 ha fondato la sua maison a Roma, insieme ad alcuni soci, mentre il primo atelier è datato 1959, in via dei Condotti. Il successo è arrivato a stretto giro di posta, a partire dal trionfo della sua prima collezione a Pitti Moda di Firenze…

VALENTINO COMPIE 90 ANNI

“L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa”, una delle sue frasi più famose. E l’eleganza italiana grazie a Valentino ha fatto il giro del mondo, con copertine e sfilate nei principali Paesi internazionali. Nel 1967 ha ricevuto il Premio Neiman Marcus, equivalente nel mondo della moda all’Oscar cinematografico, mentre all’inizio degli anni Settanta è stato ritratto dal celebre pittore americano Andy Warhol.

Tanti i riconoscimenti ricevuti da Valentino nel corso della sua straordinaria carriera: nel 1985 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la decorazione di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito, nel 1986 il titolo di Cavaliere di Gran Croce, mentre nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro; infine, nel luglio 2006, gli è stata conferita la Legion d’onore, la più alta onorificenza della Repubblica francese. Valentino è sempre stato molto attivo anche nel sociale, in prima linea contro le discriminazioni. E proprio per questo motivo nel febbraio del 2018 gli è stato assegnato il Premio la Moda Veste la Pace, il riconoscimento che l’Organizzazione Mondiale contro le Discriminazioni nella Moda, nell’arte e nello sport African Fashion Gate conferisce ogni anno presso il Parlamento Europeo di Bruxelles.

