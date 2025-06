Chi sono davvero Valentino ed Elia, i figli di Beatrice Luzzi: adolescenti riservati ma amatissimi dalla mamma.

Valentino ed Elia Cisilin sono i figli di Beatrice Luzzi, ex opinionista del Grande Fratello che lo scorso anno si è fatta conoscere come concorrente nel reality di Alfonso Signorini. Nati dalla relazione con l’ex marito Alessandro Cisilin, i due ragazzi l’hanno seguita e supportata durante tutto il suo percorso su Canale 5, dimostrando di essere ragazzi molto maturi ed estremamente affezionati alla mamma.

Chi sono Valentino ed Elia Cisilin? E come è il rapporto con papà e mamma? Elia, nato nel 2010 e Valentino nel 2008, sono nati dalla relazione con il giornalista Alessandro Cisilin, anche lui spesso intervenuto in trasmissione per supportare l’ex compagna. A differenza dell’attrice di Vivere, i due ragazzi sono cresciuti lontani dalle telecamere ma hanno acquisito fama solo durante il Grande Fratello dove sono stati fatti vedere da Alfonso Signorini.

Valentino ed Elia Cisilin, perchè Beatrice Luzzi è diventata mamma tardi? “L’ho fatto per…“

Celebre è stato il dolce messaggio che Valentino ed Elia Cisilin avevano mandato a Mamma Beatrrice Luzzi, dove tenevano in braccio il cagnolino e ricordavano alla mamma quanto le volevano bene. In particolare, il primogenito Valentino si è fatto sentire spesso anche sui social soprattutto durante gli scontri molto accesi della donna con Massimiliano Varrese. In quegli istanti, il ragazzo aveva mostrato tutto il supporto alla donna, che ogni giorno trovava la sua forza proprio nei figli.

Diverse volte, nel corso degli anni, Beatrice Luzzi ha raccontato di essere diventata mamma tardi per il suo volere. Prima si è dedicata alla carriera per poi essere completamente a disposizione della famiglia: “Ho messo i ragazzi al primo posto perché sapevo che doveva essere così”, aveva detto in un’intervista, “È il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Ho avuto la fortuna di trovare l’uomo giusto al momento giusto, quando ero pronta a dedicarmi ad altre vite”.