Valentino ed Elia Cisilin, chi sono i figli di Beatrice Luzzi/ Sorpresa per la finale del Grande Fratello?

Valentino ed Elia Cisilin, i figli di Beatrice Luzzi torneranno nella Casa del Grande Fratello 2024 per una sorpresa per la finale?

La Casa del Grande Fratello 2024 sta per spegnere le sue luci, ma prima per i finalisti sono in arrivo le ultime grandi emozioni. Per Beatrice Luzzi, l’emozione più bella sarebbe quella di riabbracciare i suoi figli Valentino ed Elia, avuti dall’ex compagno Alessandro Cisilin. Valentino ed Elia sono stati delle presenze costanti nel percorso di Beatrice al Grande Fratello, facendo sentire la loro presenza fin dai primissimi giorni nella Casa di Cinecittà.

Valentino in particolare, il maggiore dei figli di Beatrice Luzzi, si è spesso espresso anche sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello. In particolare, quando all’inizio l’attrice è stata al centro di numerosi e duri attacchi da parte di Massimiliano Varrese, il figlio ha espresso chiaramente il suo pensiero a riguardo, indispettendo l’attore.

Valentino ed Elia, pronti a supportare mamma Beatrice Luzzi anche nella finale del Grande Fratello

Valentino ed Elia sono poi tornati nella Casa del Grande Fratello, questa volta con un videomessaggio per la mamma Beatrice Luzzi in occasione della conquista del primo posto da finalista. In quell’occasione si sono congratulati con lei, dicendosi fieri del suo percorso. Un percorso di certo non semplice, ma anzi costellato di difficoltà, vista la morte del padre di Beatrice Luzzi. Proprio i figli sono stati in quei momenti la sua forza più grande, ed è anche per loro che ha poi deciso di tornare in gioco, nonostante il dolore per il grave lutto. Questa sera Elia e Valentino potrebbero tornare ad abbracciarla, dandole l’ultimo in bocca al lupo prima della proclamazione del vincitore del Grande Fratello 2024 che, secondo molti, potrebbe essere proprio Beatrice.











