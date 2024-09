Nel corso dell’esperienza al Grande Fratello, l’attrice romana Beatrice Luzzi ha raccontato più volte la sua storia di madre dei figli Valentino ed Elisa Cisilin, l’essenza della vita dell’ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere. I figli di Beatrice Luzzi, a loro volta, sono stati protagonisti indiscussi fuori dalla Casa, incoraggiando la madre a resistere davanti alle difficoltà della Casa, fuori dal programma dunque hanno ottenuto anche un buon riscontro di popolarità.

Pierpaolo Pretelli: dalla carriera alla crisi con la fidanzata Giulia Salemi/ “Se il sentimento è vivo..."

E dei figli Beatrice Luzzi ha sempre parlato con gli occhi a cuoricino, raccontando come negli anni abbia rinunciato alla carriera pur di garantire loro affetto e amore, oltre alla sua presenza nel quotidiano: “Ho fatto lavori nell’ambito della comunicazione, della direzione creativa, della regia che non mi chiedevano di apparire, sono stata una madre devota, ho messo i ragazzi al primo posto, l’ho fatto perché sapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli” le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello in una intervista concessa al magazine Chi.

Giulia Salemi quando partorisce?/ La paura per la gravidanza: "Sono impaurita, la mia vita cambierà e poi..."

Figli Beatrice Luzzi, la rivelazione dell’attrice: “Posso riscuotere l’investimento fatto”

Del legame con i figli Beatrice Luzzi ha parlato spesso e volentieri, adesso, dopo l’esperienza al Grande Fratello dove la rivedremo tra qualche giorno nei panni di opinionista, l’attrice può tornare a dedicarsi al lavoro a tempo pieno. In passato infatti l’artista ha confidato di aver messo in secondo piano la carriera, ma adesso che Valentino ed Elia Cisilin sono cresciuti è arrivato il momento di pensare al futuro anche lavorativamente parlando: “Posso approfittare di tutta la meraviglia dell’infanzia che mi hanno trasmesso e finalmente tornare alla mia natura artistica. E, quell’investimento, posso riscuoterlo” ha detto tra le colonne di Chi la Luzzi.

Chi è Rossella Brescia/ "Figli? Li desidero ma non mi fisso"

Intanto oggi Beatrice Luzzi sarà ospite a Verissimo dove non mancheranno come sempre alcune battute sugli amati figli, oltre a retroscena e rivelazioni sulla nuova avventura sul piccolo schermo.